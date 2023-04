JPee inaugure la Centrale solaire du Bourgailh (33) au cÅ“ur de la ForÃªt de Pessac et au bÃ©nÃ©fice de la population locale

JP Energie Environnement (JPee), producteur indépendant français d’énergies 100% renouvelables (solaire et éolien), dont la Banque des Territoires est actionnaire, a inauguré le 14 avril dernier la centrale solaire de 6 ha située à Pessac (33). Un projet concocté avec les acteurs locaux !

Localisée sur une ancienne décharge de la métropole bordelaise et point culminant de la rive gauche, cette 4ème installation en Gironde de JPee illustre sa volonté de s’implanter durablement sur le territoire néo-aquitain. En service depuis février 2023, la centrale solaire (5,1 M d’€ investis), doit produire plus de 6 250 MWh par an et alimenter en électricité verte 2 500 personnes. Située au cœur de la forêt du Bourgailh – lieu naturel, de vie et de passage -, la centrale permet de questionner les usagers du site et les promeneurs sur les enjeux de la transition énergétique.

Une colline dominant la forêt en guise de site d’exploitation

C’est sur un site exceptionnel et singulier, ancienne décharge et désormais colline, au cœur de la forêt du Bourgailh à Pessac que JP Energie Environnement a choisi de concevoir sa 4ème centrale solaire en Gironde*. 10 000 panneaux photovoltaïques ont été installés avec pour objectifs de produire annuellement 6 250 MWh d’électricité, alimenter en énergie verte près de 2 500 personnes localement et économiser 3 100 tonnes de CO2 / an. Deux techniciens assureront pendant toute la durée de sa vie (30 ans) la maintenance du site, par ailleurs entretenu grâce à de l’éco pâturage. « Face à la crise énergétique actuelle, les énergies renouvelables sont devenues une solution d’avenir garante de notre souveraineté. La centrale du Bourgailh, implantée sur un site impropre à toute autre activité, s’inscrit pleinement dans ce contexte. Pour JPee, c’est une réelle fierté d’inaugurer ce projet implanté à Pessac, commune que nous avons choisie pour créer en 2020 notre agence girondine qui continue de se développer. » explique Cédric Dessailly, Directeur des opérations de JP Energie Environnement.

Accélérer la transformation du modèle énergétique français grâce aux EnR

JP Energie Environnement est présente sur toute la chaîne de valeur et intervient aux différentes étapes de création : développement, financement, construction et exploitation de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français. Fidèle à son ADN, l’entreprise fait sortir de terre des projets cohérents, maîtrisés et concertés en partenariat avec les acteurs locaux. Depuis 2019, la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) accompagne JPee en devenant actionnaire à 49 % de ses projets dès lors que ceux-ci sont prêts à construire. Avec ce 4ème projet girondin, JPee continue sa dynamique d’implantation sur l’ensemble du territoire national (7 parcs éoliens et 8 parcs photovoltaïques en construction actuellement) avec pour objectif en 2026 de doubler sa capacité de production pour atteindre 1 Gigawatt de puissance solaire et éolienne installée. « Ce partenariat régional avec JPee c’est la démonstration que la Banque des Territoires peut aider un acteur français à se développer territorialement surtout dans un contexte remarquable parce qu’ici ce projet permet de concilier la forêt, la gestion d’un site ICPE et des installations au service des habitants locaux. » explique Patrick Martinez, Directeur régional de la Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine.

La Gironde : terre de développement pour JPee

En 2020, l’une des 6 agences de JPee a vu le jour sur la commune de Pessac et couvre désormais toute l’activité du ¼ Sud-Ouest. Depuis son ouverture, l’agence s’est étoffée et compte aujourd’hui 16 collaborateurs dédiés au développement solaire, à la construction, à la maintenance et à l’exploitation des parcs et des centrales. Des recrutements sont encore en cours, JPee recherche actuellement un(e) chef de projet solaire. Un ancrage local et pérenne qui illustre la volonté de JPee de conduire des projets sur le long terme et d’établir des relations de confiance avec les parties prenantes et territoires d’accueil de ses projets. « Ce projet est vertueux en termes d’environnement, de réduction des émissions de carbone, et jusque dans son entretien grâce à l’emploi de moutons en éco-pâturage, mais en plus il est bénéfique pour l’emploi et viable économiquement, porté par une entreprise privée, JPEE, et la Banque des territoires, co-investisseur. Nous espérons maintenant que cette initiative inspirera d’autres collectivités confrontées aux mêmes problématiques. » détaille Franck Raynal, Maire de Pessac.

Encadré

Chiffres clés de la Centrale solaire du Bourgailh

• 6 hectares, 10 000 panneaux photovoltaïques

• Production annuelle de 6 250 MWh d’électricité,

• soit une économie de 3 100 tonnes de CO2

• Près de 2 500 personnes en local devraient être alimentées en énergie verte,

• 5,1 millions d’euros investis (Financement participatif de 75 000 € via LUMO)

* autres sites : La Rafette à Saint-Loubès située elle aussi sur une ancienne décharge, Labarde à Bordeaux, Arboudeau à Blanquefort