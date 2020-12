Urbasolar se pose en expert de lâ€™autoconsommation

SNCF, Carrefour, VICAT… tous ont fait le choix d’Urbasolar pour leur projet d’autoconsommation solaire en France, comme à l’international. Un savoir-faire du groupe héraultais incontestable qui a donné naissance à moult projets emblématiques !

En octobre 2019, la SNCF inaugurait son tout nouveau technicentre de Romilly (centre de maintenance des pièces de TGV) avec un parking collaborateurs équipé d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation. Ces 260 places couvertes fournissent 17% de la consommation électrique du bâtiment.

Autoconsommation en France et à l’international

Cette même année, Carrefour et Urbasolar annonçaient leur partenariat pour accélérer la transition énergétique des hypermarchés du groupe de distribution. 36 magasins étaient alors retenus pour être équipés d’ombrières photovoltaïques sur leurs parkings représentant au total 21 000 MWh d’électricité autoconsommée. Aujourd’hui les premières installations sont en fonctionnement et produisent de l’électricité pour les magasins. Au Sénégal, c’est une cimenterie entière qui sera alimentée grâce à une centrale au sol de 7 MWc, en cours de construction pour SOCOCIM Industries, filiale du groupe VICAT. Centre Hospitalier de Carcassonne, Bioplanète, ONEA (Office National de l’eau et de l’assainissement) au Burkina Faso, Red land Roses au Kenya, Aéroport Guadeloupe Caraïbes, de nombreux projets ont été réalisés par le groupe, faisant d’Urbasolar un expert reconnu de l’autoconsommation.

L’innovation au service du client

Chaque projet d’autoconsommation fait l’objet d’une étude approfondie des économies sur factures d’électricité réalisables par le client, étude délivrée par les équipes d’ingénierie d’Urbasolar. A travers ses programmes de R&D en collaboration avec des partenaires académiques et industriels de premier plan, le groupe développe de nouvelles solutions d’optimisation de l’autoconsommation à travers notamment le pilotage des consommations en fonction des prévisions de production photovoltaïque et des stratégies de gestion d’énergie novatrices adaptées aux usages finaux de l’électricité par les clients électro-intensifs.

Des montages juridiques et financiers sur mesure

En fonction des demandes et contraintes de ses clients, Urbasolar module ses modes d’intervention en proposant un portage de l’investissement et des montages adaptés à la complexité des sites, incluant tous types d’applications photovoltaïques (au sol, en ombrières de parkings, en toitures), de modes de raccordement, et de contrats, allant jusqu’à l’analyse de l’impact bilantiel des actifs photovoltaïques pour ses clients. Sur ce nouveau modèle énergétique qui démarre en France alors que dans certains pays il est déjà en mode de croisière, Urbasolar démontre une nouvelle fois son expertise, sa capacité à délivrer des solutions novatrices et sur-mesure, ainsi que des ouvrages de haute qualité pour la plus grande satisfaction de ses partenaires.

Encadré

Repères sur l’Autoconsommation en France

35 MWc : c’est la puissance des d’installations supérieures à 36 kWc à fin 06/20 (Enedis)

Un chiffre qui pourrait être multiplié par 10 selon une récente étude des Echos à horizon 2025.