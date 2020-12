Lâ€™app Alliantz, une solution innovante au service des installateurs de solaire photovoltaÃ¯que

Fidèles à sa volonté de toujours amener plus de service à ses clients professionnels, le groupe Aliantz a conçu l’application éponyme Alliantz pour répondre aux besoins de ses partenaires et apporter un nouvel outil aux installateurs du secteur photovoltaïque. Cette application web gratuite (accessible via un navigateur web) permet de faire ses demandes de devis en quelques clics et d’avoir un suivi des chantiers.

La simplicité et la rapidité

Que l’installateur soit chez son client ou au bureau, l’application nécessite moins d’une minute pour faire une demande de devis complète, avec les informations techniques et les photos. Chaque devis peut être dupliqué (qu’il soit en cours ou archivé). L’application est accessible depuis un ordinateur et permet de profiter d’un plein écran pour naviguer. De plus, les interlocuteurs dédiés et tous les contacts Alliantz sont liés au compte installateur. Il est ainsi possible de les retrouver directement dans l’application et également de retrouver les catalogues et consulter les produits facilement.

Le Service Clients au cœur de nos préoccupations

Pour Alliantz, développer une relation de confiance et de proximité avec les partenaires est primordial. Chaque professionnel mérite un service de qualité. Telle est la vocation des solutions innovantes telles que l’APP Alliantz.