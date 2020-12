Interview/Zhi Min Ling (APSystems) : Â« Lorsque les temps incertains dÃ©fient l’innovation, de nouvelles opportunitÃ©s se font jour Â»

Cette année marque le 10ème anniversaire d’APsystems. Alors que la situation mondiale fait face à des défis inattendus sur de nombreux fronts au cours de cette année 2020 très particulière avec la pandémie de coronavirus, le Dr Zhi Min Ling, co-fondateur et président d’APSystems, partage son point de vue sur cette épreuve. Comme si faire preuve de résilience face à l’incertitude pouvait également être un élément clé pour créer des opportunités durables.

Plein Soleil : 2020 est l’année où APsystems fête sa 1ère décennie, comment vivez-vous cet anniversaire ?

Zhi Min Ling : Heureux, honoré et reconnaissant. Il s’agit d’une étape importante pour l’entreprise, en particulier dans cette industrie des onduleurs en évolution très rapide qui est au carrefour des secteurs de la microélectronique de la haute technologie, de l’énergie et du bâtiment respectueux de l’environnement. Rester en vie est une chose, mais croître de manière rentable lorsque vous devez investir massivement dans la R&D d’un côté, tout en conservant suffisamment d’agilité pour s’adapter à un marché émergent en constante évolution de l’autre, est un autre défi. Le fait que nous progressions depuis 10 ans tout en atteignant la rentabilité chaque année depuis 2012 est principalement dû au travail acharné, à la détermination et à la patience des centaines de personnes talentueuses et engagées qui ont rejoint et cru en cette entreprise au fil des ans.

PS : Qu’est-ce qui vous a encouragé à mettre en place des micro-onduleurs ? Et comment l’entreprise a-t-elle évolué au fil des ans ?

ZML : L’entreprise a changé radicalement à coup sûr. Je pense que nous pouvons envisager le développement de l’entreprise en deux phases. La fondation 2010 -2012 : c’était le tout début où toutes les priorités étaient axées sur la mise en place de notre expertise dans la conception de conversion d’électronique de puissance pour créer une solution de micro-onduleur robuste et rentable. En l’espace d’environ deux ans, nous avons réussi à concevoir, fabriquer et lancer nos premiers micro-onduleurs avec un « single » le YC250 et le duo YC500 qui deviendra très vite le duo le plus vendu dans le monde. Nous avons établi notre siège social à Jiaxing, en Chine, où nous fabriquons encore nos produits grâce à l’aide du groupe TDG, notre principal actionnaire et nous partageons notre département de recherche et développement entre Jiaxing et Cupertino. Ensuite, la 2ème phase a été caractérisée par une obsession : faire croître APsystems à l’international sans compromettre la rentabilité. Bien que nous soyons toujours dans cette phase de rentabilité constante chaque année depuis 2012, je dirais qu’au cours des six dernières années (2013-2019), et surtout depuis qu’Olivier Jacques a rejoint l’entreprise en 2015, nous avons réussi à nous structurer par Business Units sur tous les continents nous permettant aujourd’hui de servir nos clients dans plus de 80 pays.

« Plusieurs nouveaux micro-onduleurs au cours des 18 prochains mois »

PS : Comment la situation pandémique affecte-t-elle votre activité ?

ZML : Lorsque la COVID-19 est apparue pour la première fois en Chine au début de l’année, nos activités ont été relativement épargnées car une partie de notre production provient de l’extérieur de la Chine, même si un ralentissement de la fabrication s’est produit pendant une période d’environ 1 mois au premier trimestre. La bonne nouvelle est que, comme nous maîtrisons l’infrastructure de production, nous avons pu augmenter rapidement notre taux de production lorsque la situation s’est améliorée quelques semaines plus tard, assurant une continuité constante d’approvisionnement à tous nos clients et entrepôts à travers le monde. Puis tous les continents ont été impactés les uns après les autres par la situation sanitaire : Europe, États-Unis, Australie, Amérique latine etc… Cette situation a mis toute notre organisation face à un défi de collaboration sans précédent. Heureusement, comme un nombre grandissant d’entreprises, nous utilisons depuis longtemps les pratiques de travail numériques. Cela a contribué à maintenir notre équipe engagée et proche de nos clients dans cette période difficile. Alors que la priorité a bien sûr été donnée à toutes les mesures possibles pour assurer la santé de tous nos employés, nous avons par exemple organisé avec succès plusieurs séries de webinaires dans le monde entier pour soutenir nos clients et les tenir bien informés et formés sur nos solutions. Nous avons fourni des masques à grande échelle à nos employés et clients et avons encouragé nos employés à travailler à domicile par tous les moyens. Malgré l’agilité inhérente de nos partenaires distributeurs et installateurs solaires qui sont restés ouverts et ont poursuivi leur travail dans la mesure du possible, nous avons inévitablement été confrontés à un ralentissement de notre activité commerciale dans le monde ce 1ertrimestre. L’incertitude est le paramètre le plus difficile à gérer lorsqu’elle dure, elle est la même pour tous en tant qu’individu mais c’est aussi une véritable opportunité de se confronter et de se remettre en question en franchissant ces obstacles avec résilience. Je suis convaincu que la créativité et la flexibilité de notre industrie vont rapidement conduire à une reprise au cours des derniers mois et de ceux qui viennent. Vous savez, lorsque les temps incertains défient l’innovation, de nouvelles opportunités se font jour.

PS : Quelle est la prochaine étape pour APsystems ?

ZML : APsystems est désormais bien reconnu pour son leadership dans les solutions de micro-onduleurs multi-modules proposant des produits innovants et conçus pour durer. C’est l’ADN de l’entreprise et continuera de l’être. Nous prévoyons de lancer plusieurs nouveaux micro-onduleurs au cours des 18 prochains mois, y compris un nouveau micro-onduleur QUAD triphasé natif à la fin de cette année, mais notre ambition pour l’avenir est également d’augmenter notre position dans le segment plus large des modules électroniques de puissance au niveau module (MLPE). Nous avons récemment lancé, en particulier aux États-Unis, APsmart, un nouvelle Business Unit qui comprend des produits de sécurité avancés tels qu’un dispositif MLRSD (Module Level Rapid Shut-Down) pour répondre aux nouvelles réglementations de sécurité sur les projets solaires de plusieurs MW. Le système APsmart MLRSD est un appareil certifié SunSpec Alliance qui maintient une communication constante entre le RSD et l’émetteur, surveillant constamment la tension et le courant. APsmart propose des dispositifs de coupure rapide (RSD) de chaque module photovoltaïque. C’est un système à la pointe de la technologie, idéal pour tout onduleur central nouveau ou existant, et répondant aux exigences de l’arrêt rapide NEC 2017 690.12 U.S.NEC. APsystems travaille également sur un système modulaire de stockage d’énergie couplé AC (ESS) pour le résidentiel où la priorité, comme pour tous les produits que nous fabriquons, est donnée à la haute qualité et la fiabilité.