Urbasolar met en service la plus grande centrale photovoltaÃ¯que en toiture de France Ã  Beauvais : 12,8 MWc

Urbasolar annonce la mise en service de la plus grande centrale photovoltaïque sur un bâtiment en France, située à Beauvais (60). Ce projet emblématique, réalisé en partenariat avec l’investisseur Harbert Management Corporation (HMC) et le constructeur PRD, marque une avancée significative dans le développement des énergies renouvelables en France et témoigne de l’engagement d’Urbasolar dans la transition énergétique. Un projet d’envergure nationale !

Le projet PRD Beauvais est le fruit d’une collaboration réussie entre plusieurs acteurs majeurs du secteur. PRD, en charge du développement immobilier et de la construction, a conçu une plateforme logistique innovante, « PV READY », destinée à être vendue à HMC. Ce dernier, déjà propriétaire du bâtiment Pont d’Ain (également équipé par Urbasolar), confirme une nouvelle fois sa confiance dans l’expertise de PRD et Urbasolar pour mener à bien ce projet ambitieux.

Des chiffres impressionnants

Les panneaux photovoltaïques installés par Urbasolar couvriront près de 62 000 m² de toiture, faisant de cette installation, la plus grande centrale solaire en toiture de France. Avec une puissance totale de 12,8 MWc, cette centrale solaire produira annuellement environ 12 737 MWh, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle de 2 812 foyers français. Le déploiement de cette centrale photovoltaïque s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la Loi Energie-Climat, visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Ce projet souligne l’engagement de PRD, HMC et Urbasolar à contribuer activement à la transition énergétique en France.

Mise en service et perspectives

Urbasolar, l’un des leaders français du secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, apporte son expertise technique et son savoir-faire reconnus à ce projet. La centrale de Beauvais bénéficiera des technologies les plus avancées et des standards de qualité les plus élevés, garantissant ainsi une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. La centrale a commencé à produire ses premiers kilowattheures avec une mise en service qui a eu lieu fin juillet. Ce projet représente une étape majeure pour Urbasolar et ses partenaires, démontrant la faisabilité et les bénéfices des installations photovoltaïques de grande envergure sur toiture. Il ouvre également la voie à d’autres projets similaires, contribuant ainsi à la croissance du secteur des énergies renouvelables en France et à l’échelle mondiale.