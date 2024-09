Arkolia : nouvelle tranche de 2 millions dâ€™â‚¬ pour le financement participatif de son programme de centrales PV Â« STORM Â»

Le 20 septembre 2024, Arkolia a lancé la 3ème tranche du financement participatif dédié à son programme « STORM » et à la construction de 437 centrales photovoltaïques en toiture. D’un montant global de 5M€, cette campagne de financement participatif a déjà permis de lever 3M€ lors de deux précédentes opérations conduites cette année via le portail dédié « Arkolia by Lendosphere ». Cette troisième opération de financement participatif est ouverte à tous et porte sur un montant de 2M€ ! Arkolia réaffirme son engagement sur le financement participatif, qui se positionne dans ce type de montage comme un véritable levier de partage de la valeur pour des investissements moyens termes, tant pour l’entreprise que pour les investisseurs locaux (riverains, individuels, collectifs…).

Le portefeuille de centrales photovoltaïques

Avec une puissance cumulée de 102 MWc (puissances unitaires comprises entre 100 kWc et 340 kWc), les 437 centrales solaires en toiture produiront annuellement environ 118 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 24 352 foyers. Cela permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ 4 345 tonnes équivalent CO2 chaque année. Le gain est multiple pour l’agriculteur chez qui les toitures solaires sont installées. Il dispose d’un nouvel espace couvert dédié à son exploitation, et cela lui permet aussi de participer, à sa manière et à son échelle, à la transition énergétique. Les investisseurs seront informés des mises en service des premières centrales solaires, prévues à la fin de l’année 2024, et de la production du portefeuille.