RÃ©action enthousiaste dâ€™Enerplan Ã  la nomination dâ€™AgnÃ¨s Pannier-Runacher

ENERPLAN se félicite de la nomination d’Agnès Pannier-Runacher comme Ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention des risques ; au sein du gouvernement de Michel Barnier. Enerplan salue également l’importance donnée dans cette nouvelle architecture gouvernementale à l’énergie, avec la nomination d’Olga Givernet, qui secondera Agnès Pannier-Runacher en tant que Ministre déléguée.

Agnès Pannier-Runacher se voit attribuer dans ses nouvelle compétences ministérielles l’Energie, un domaine qu’elle connait bien pour avoir été Ministre de l’Énergie jusqu’au début 2024. Elle pourra donc agir rapidement. Par le passé, en tant que Ministre de l’Énergie, Agnès Pannier-Runacher a montré sa capacité à gérer la crise énergétique de 2022 et elle a œuvré à l’accélération de la transition énergétique. Elle a notamment fait adopter la loi d’Accélération pour la Production des Énergies Renouvelables (APER) dans un contexte politique délicat.

Sa nouvelle mission inclut à la fois la transition écologique et la transition énergétique. C’est une bonne décision tant les deux sont imbriquées. Les enjeux climatiques de décarbonation et les enjeux environnementaux, comme la biodiversité par exemple, sont parfois divergents à court terme mais avec une finalité commune, l’amélioration du climat et de l’environnement. Le pilotage unique sous un seul ministère favorisera le règlement rapide des tensions occasionnelles. A titre illustratif, une réforme du processus d’obtention des autorisations, notamment urbanistiques rendrait le système plus efficace et permettrait à l’énergie solaire d’être encore plus compétitive. C’est fondamental pour le développement du solaire en France

Le chantier de la transition énergétique est encore immense. L’adoption de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) est urgente. Elle concrétisera l’ambition de la transition énergétique et donnera la visibilité indispensable à tous les acteurs du secteur. Pour Daniel Bour, Président d’Enerplan, « la nomination d’Agnès Pannier-Runacher est une excellente nouvelle. Nous avons pu apprécier, lorsqu’Agnès Pannier-Runacher était chargée de la Transition énergétique, aussi bien ses qualités d’écoute que son pragmatisme et son efficacité. Elle connaît très bien les enjeux énergétiques. Elle va pouvoir agir rapidement en connaissance de cause. Dans un contexte de contraintes budgétaires, il est indispensable de rendre le système plus efficace et moins onéreux dans l’accélération du déploiement des énergies renouvelables et notamment de l’énergie solaire ».