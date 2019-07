Urbasolar : lancement du projet de la centrale photovoltaÃ¯que du fret de lâ€™AÃ©roport Guadeloupe PÃ´le CaraÃ¯bes

Le vendredi 26 juillet, Alain Bievre, Président du Directoire de la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) et l’équipe dirigeante d’Urbasolar ont lancé officiellement le projet de centrale photovoltaïque du fret de l’Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes. Depuis sa création, la SAGPC fait de la consommation énergétique un cheval de bataille, initiant de nombreux projets et études pour le développement d’énergie propre.

Cette centrale photovoltaïque est la première réalisation d’un programme pro-photovoltaïque lancé par la SAGPC au travers d’un appel à projets. Dans ce cadre, Urbasolar a été attributaire de trois lots comprenant notamment deux centrales en toitures (Fret et Terminal régional). Fort de cette attribution au niveau régional, le groupe a présenté les projets à l’appel d’offres national de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et a été lauréat, permettant ainsi de disposer d’un tarif d’achat de l’énergie solaire sur 20 ans auprès d’EDF et rendant possible le financement de l’opération. La SAGPC et Urbasolar ont alors signé une convention d’occupation temporaire des toitures d’une durée de 24 ans. Le projet qui entrera en construction courant octobre 2019 a été conçu et développé par Urbasolar qui en assurera également sa construction pour un achèvement début 2020.

Une installation solaire couplée à un système de stockage TESLA

La particularité du projet du fret tient au fait que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres CRE, la centrale photovoltaïque, d’une puissance de 753 kWc, est complétée par un système de stockage d’énergie de grande capacité fourni par l’opérateur américain TESLA. Le stockage d’énergie permet notamment de lisser les variations brusques de production liées aux nuages, ainsi que de garder de l’énergie de la journée pour la réinjecter sur le réseau EDF à la pointe du soir. On rappellera que sur le bâtiment fret, l’intégralité de la production est injectée sur le réseau EDF.

La centrale produira chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 255 foyers et permettra d’éviter 755 tonnes de CO2 par an. Urbasolar en assurera également l’exploitation 7/7 depuis son centre de monitoring de Montpellier. Ultra concentré en technologies, ce centre permet de suivre la performance de plus de 500 centrales afin d’en assurer le bon fonctionnement et de garantir une production électrique optimisée. « Le groupe Urbasolar se réjouit ainsi de contribuer au plan d’équipement du site de l’Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes et remercie l’ensemble des équipes de la SAGPC pour la qualité des échanges ayant conduit à rendre possible cette réalisation dans un environnement extrêmement technique et contraint » confie l’équipe dirigeante.