La piscine et lâ€™eau sanitaire de lâ€™hÃ´tel Les Cleunes chauffÃ©es au solaire avec le caloporteur vert GreenwayÂ® Neo Solar

L’installation solaire de l’hôtel Les Cleunes à Oléron a pour objectif de chauffer à la fois la piscine et l’eau sanitaire pour les chambres. Elle comporte 57 m2 de capteurs, fabriqués par KBB en Allemagne, selon le concept d’Eklor, pour s’adapter à l’auto-vidangeable. Précisions !

« Que d’eau, que d’eau » aurait dit Mac Mahon ! La quantité d’eau à chauffer pour les 40 chambres de l’hôtel Les Cleunes est de 2 000 litres par jour en moyenne lorsque l’hôtel est plein. La piscine a un volume de 150 m3. En fonction de la saison, le chauffage de la piscine ou de l’eau pour les chambres est priorisé.

Avec le solaire point besoin d’appoint en été

La piscine est en appoint avec la pompe à chaleur (PAC), c’est-à-dire que quand le solaire ne produit plus suffisamment de chaleur, la PAC prend le relais. L’eau chaude pour les chambres est en appoint avec la chaudière gaz. Auparavant, la piscine était chauffée par la PAC et une boucle électrique. Le solaire est inséré en amont de la chaudière qui réalise l’appoint. L’été, l’appoint ne sert pas. Mais L’hiver, l’eau froide est préchauffée pour l’eau chaude sanitaire : Elle entre dans les panneaux à 15°C et est portée à 40°C et la chaudière fait l’appoint jusqu’à la température de 60°C. Pour la piscine, l’eau à 15°C et est portée à 28°C. Tout cela est paramétré grâce à la régulation.

Suivi des performances à distance

Le chantier (pose des capteurs, tuyauterie, raccordement électrique) a duré 4 semaines. Eklor a conçu, pour l’hôtel Les Cleunes, une station solaire sur mesure qui est connectée pour suivre les performances à distance et équipée de régulations pour assurer un rendement et une sécurité totale. Cette station solaire compacte est notamment composée d’un réservoir, dans lequel est stocké le caloporteur solaire Greenway® Neo Solar et qui va servir de récupérateur d’air durant le fonctionnement de la pompe de circulation Wilo. Lors de la mise en service, le caloporteur est injecté, puis la station solaire est mise sous tension. La circulation du fluide relie le départ à l’arrivée des capteurs et permet la récupération de l’énergie.

Un caloporteur qui respecte l’environnement

Le caloporteur solaire Greenway® Neo Solar a eu les faveurs des équipes techniques : « C’est une solution qui pollue très peu l’environnement. Donc en termes de recyclage, c’est important pour la filière, d’avoir un produit qui se recycle plus facilement que le pétrole. Pour nous qui travaillons dans le solaire, il est intéressant d’avoir un caloporteur qui n’est pas issu du pétrole. C’est idéologique. » Nicolas Savariaux, Président et Directeur Technique d’Eklor. Il poursuit : « Après deux ans de tests, ce qui nous a surpris dans les résultats est que le Greenway® Neo Solar ne moussait pas du tout et qu’il gardait une odeur neutre contrairement aux glycols à base de pétrole qui ont souvent une odeur très forte quand ils chauffent. L’incidence de la mousse est une mauvaise visualisation du niveau de liquide qui reste dans l’installation. »

Encadrés

Caractéristiques de l’installation

Capteurs KBB (EKLOR 423 EKS) 24, soit 57m2

Puissance 40 kW

Eau Chaude Sanitaire (ECS) hôtel 2 000 l / j

Eau Chaude Sanitaire piscine à maintenir en température 150 m3

Greenway® Neo Solar -18°C 160 litres

Station solaire autovidangeable EKSOL 140

2 échangeurs tubulaires (piscine et ECS) EJ Bowman

L’auto-vidangeable, la solution idéale dès qu’il n’est plus possible de stocker les calories

L’auto-vidangeable est une technique très ancienne, courante dans les pays froids. Cette technologie a été transposée en France pour éviter les surchauffes. En effet, l’un des problèmes du système thermique est sa forte puissance. Dans une installation photovoltaïque, lorsqu’il y a un excédent d’électricité, il est envoyé dans le réseau, alors que dans le cas du solaire thermique, tout reste sur place. Cela peut être problématique quand il y a des périodes de non-utilisation, par exemple lors de la fermeture d’un hôtel. Le solaire thermique est donc de l’autoconsommation. Il est impératif de penser au stockage intermédiaire dès la conception de l’installation permettant ainsi d’éviter la surchauffe.

Quand la piscine, ou le ballon atteint sa température maximum de stockage, le solaire s’arrête et c’est de l’air qui remonte dans les capteurs. L’air est naturellement compressible et peut monter jusqu’à 180°C sans problème. Il n’y a pas de détérioration du liquide solaire ni des capteurs. Tandis que si le caloporteur solaire reste dans les panneaux à 180°C, il est en ébullition et la pression est élevée. Dans le cas de l’auto-vidangeable, le système est sans pression et le caloporteur ne dépasse jamais 100°C.

Ce système de production d’énergie solaire thermique utilise la gravité pour vidanger automatiquement le réseau transportant le fluide lorsque le système est arrêté. L’arrêt s’effectue quand les capacités de stockage des calories sont au maximum. Ce procédé permet de faciliter l’entretien du réseau de conduites, d’augmenter la durée de vie du système et d’éviter les surchauffes qui peuvent causer d’importants dégâts au matériel. L’absence de pression dans le système limite également la possibilité de fuites.

Eklor est un fabricant de systèmes solaires thermiques auto-vidangeables. En France, les installations d’Eklor représentent, à ce jour, plus de 25 000 m² de solaire thermique.

