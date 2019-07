Ile Glorieuse : lâ€™armÃ©e franÃ§aise troque ses groupes diesel pour une technologie solaire/hydrogÃ¨ne avec PowiDian

PowiDian a été retenu par le Ministère des Armées pour équiper l’île de Glorieuse d’une centrale de production électrique solaire associée à un stockage hybride batterie et hydrogène. L’île de Glorieuse, située dans les îles éparses entre Mayotte et Madagascar dépend des Terres Australes et

Antarctiques Françaises du ministère des Armées. Quinze soldats français surveillent et entretiennent cette île sous mandat des TAAF pour faire respecter les règles de protection de l’environnement.

Actuellement, l’autonomie énergétique de l’île est assurée par un groupe électrogène diesel, nécessitant une logistique complexe et coûteuse, pour son approvisionnement en gasoil, sans compter l’impact environnemental de son fonctionnement. La solution de PowiDian, retenue par le Services des Infrastructures de la Défense de St Denis et dont la réalisation est confiée à PowiDian se compose de :

- Une centrale solaire de production électrique,

- Un dispositif de stockage hybride batterie/hydrogène. Ce dernier produira de l’hydrogène localement qui sera stocké sous pression pour être utilisé au travers d’une pile à combustible lorsque l’énergie disponible dans les batteries sera insuffisante.

Ce dispositif SAGES ® (Smart Autonomous Green Energy Station) permettra à la base militaire installée sur place de devenir autonome en énergie, sans impact sur l’environnement protégé de l’île ainsi que de réduire les coûts de fonctionnement de la base en supprimant la logistique liée à l’approvisionnement en diesel.

