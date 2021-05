Urbasolar finalise lâ€™installation de 5 centrales solaires, portant Ã  plus de 20 MW ses rÃ©alisations sur le Port de Marseille

Avec déjà trois réalisations en exploitation, le groupe Urbasolar renforce son implantation sur le GPMM (Grand Port Maritime de Marseille) avec cinq nouvelles implantations solaires. Au total ces huit centrales photovoltaïques, représentant plus de 200 000 m² de bâtiments et d’ombrières de parking, produiront près de 27 000 MWh d’électricité verte sur le territoire. Aux côtés de ses partenaires-clients Mediaco, Faubourg Promotion / Group Life, Compagnie de Fos Sur Mer (Groupe Chevallier), et grâce à leur engagement par la mise à disposition de l’ensemble de leur toiture, Urbasolar produit localement de l’électricité verte et s’inscrit dans la transition énergétique du territoire.

Leader des Appels d’Offres gouvernementaux CRE Grands Bâtiments, le groupe a développé un savoir-faire reconnu dans le photovoltaïque, notamment sur bâtiments ICPE, et plus particulièrement dans le secteur de la logistique. Expert des centrales de grande puissance grâce à l’optimisation de l’implantation en toiture, Urbasolar met en œuvre une technologie conforme en matière de sécurité-incendie pour les toitures étanchées (BRoof T3), offrant toutes les garanties d’un ouvrage répondant aux plus hautes exigences de qualité.