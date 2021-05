Starsight Energy dÃ©ploie un systÃ¨me solaires de 950 kW pour une grande usine de boissons nigÃ©rianes

L’usine nigériane de la Big Bottling Company produit du Big Cola, de la Big Orange et d’autres boissons nigérianes populaires. Le doublement prévu de la capacité de production de l’usine a nécessité une diversification de son approvisionnement énergétique. Starsight Energy, premier fournisseur d’énergie en tant que service commercial et industriel (C&I) en Afrique, a été approché pour concevoir une solution. En utilisant l’espace disponible sur le toit de l’usine de Big Bottling, l’équipe d’ingénierie de Starsight a conçu une solution solaire sur le toit entièrement intégrée à l’infrastructure électrique au gaz naturel de l’usine.

Le système technologique de Starsight compensera la consommation de gaz du client pendant les pics de production solaire, permettant ainsi à l’usine de réduire sa consommation de gaz. Le système aidera Big Bottling Company à compenser 11 743 tonnes de CO2 sur une durée de dix ans du projet soit le temps du contrat signé entre les deux parties. Ces économies aideront l’entreprise à respecter son engagement en matière de protection de l’environnement.

Prahlad K. Gangadharan, PDG de Big Bottling Company, a déclaré: «Nous étions motivés pour développer la production de notre usine nigériane primaire de manière durable et Starsight a fourni une excellente solution. Leur système s’intègre à notre infrastructure électrique existante et a été conçu, installé et mis en service en seulement cinq mois. Nous sommes impatients de générer de l’énergie verte et de réduire nos émissions de carbone, et nous savons que nous pouvons compter sur la garantie de service à vie de Starsight. ”

Tony Carr, PDG de Starsight Energy, a ajouté: «Ce projet démontre l’échelle à laquelle Starsight peut concevoir et déployer des solutions solaires pour des clients industriels. Qu’il s’agisse d’un système 100% solaire ou hybride, nos systèmes garantissent une intégration transparente, une disponibilité de 99,9% et une réduction significative des émissions de CO2. Nous sommes fiers de notre équipe d’ingénierie de classe mondiale pour la conception et le déploiement de cette solution solaire à grande échelle, et nous sommes impatients d’installer des systèmes similaires pour nos clients industriels au Nigeria et au Ghana, ainsi que sur nos nouveaux marchés au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. »

Encadré

Quid de Starsight Energy ?

Fondé en 2015, Starsight Energy est le premier fournisseur d’énergie en tant que service commercial et industriel (C&I) en Afrique. Il a déployé 41 MW de capacité de production installée, 33 MWh de stockage et 16 320 HP de capacité de refroidissement sur 547 sites dans tous les États nigérians et au Ghana et s’est récemment étendu en Afrique de l’Est. L’équipe de professionnels expérimentés de la société fournit des solutions d’énergie aux entreprises les plus exigeantes, notamment les banques, les exploitants de stations-service, les écoles, les universités et les grandes entreprises agricoles commerciales. La technologie intelligente exclusive de Starsight optimise la consommation d’énergie, ce qui permet aux clients de réduire considérablement les coûts énergétiques et d’augmenter la rentabilité sans engager de dépenses initiales.