Apex Energies, une nouvelle identitÃ© pour une trentenaire rayonnante

Apex Energies, producteur indépendant d’énergie solaire, s’apprête à célébrer ses 30 ans en 2021 en franchissant un nouveau cap dans ses engagements et la promotion des énergies renouvelables. Une nouvelle identité pour un trentenaire plein d’allant !

Basé à Montpellier, le groupe Apex Energies a décidé de faire évoluer son image en créant une nouvelle signature qui résume son positionnement en tant qu’acteur pleinement engagé dans la transition énergétique, faisant du soleil son principal allié.

‘Entre le soleil et vous depuis 30 ans’

‘Entre le soleil et vous depuis 30 ans’, telle est désormais la signature d’Apex Energies qui affirme son expertise dans la construction et le financement de projets solaires. « Cet anniversaire est l’occasion de se doter d’une nouvelle identité où Apex Energies apprivoise et canalise l’énergie solaire au profit de tous ses clients, et, qui exprime le champ de compétences des femmes et des hommes de l’entreprise », décrypte Pascal Marguet, président d’Apex Energies. L’entreprise créée en 1991 bénéficie d’une forte croissance avec un développement spectaculaire des différents segments de son activité. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 10 à 49 M€ entre 2017 et 2020 et va franchir la barre des 60 M€ en 2021. Apex Energies qui comptait cinq salariés en 2013, a multiplié par 24 ses effectifs qui atteignaient plus de 110 salariés en 2020. Une croissance toujours en marche puisqu’une vingtaine de nouveaux collaborateurs auront été recrutés d’ici fin 2021, portant les effectifs du groupe à 130 salariés. Une envolée soutenue par ses investisseurs Crédit Agricole, Idia Capital Investissement, SOFILARO et BPI France.

1GWc de production d’ici début 2025

« Le groupe Crédit Agricole est très fier de contribuer à l’aventure d’Apex Energies. Nous partageons les mêmes valeurs communes pour un développement raisonné de la transition énergétique au service des territoires et un modèle d’entreprise sociale et responsable qui sait prendre soin de ses salariés. Joyeux anniversaire Apex Energies ! », déclarent Maud Minoustchin IDIA Capital Investissement et Jérôme Lavinaud SOFILARO (Groupe Crédit Agricole). « Bpifrance est un partenaire de longue date d’Apex Energies et nous sommes ravis de l’accompagner également en tant qu’investisseur. Nous sommes impressionnés par le formidable travail accompli par Pascal, Carlos et leurs équipes », témoignent Samia Ben Jemaa et Hervé Darrieux de Bpifrance. Fort de cette croissance exponentielle, le groupe qui dispose d’un parc d’une puissance de 850 MWc, a l’objectif d’atteindre 1GWc de production d’ici début 2025, soit la consommation d’une ville comme Montpellier et son agglomération sur une année. Apex Energies se concentre dès 2021 sur 5 grands axes d’innovation pour proposer à ses clients d’autres alternatives aux solutions classiques de revente d’électricité : les bornes de recharge, le stockage de l’énergie, l’autoconsommation pour les collectivités, le développement de l’agri photovoltaïque et le focus sur la réhabilitation des terres polluées.