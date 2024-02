Urbasolar et Vichy CommunautÃ© dÃ©marrent la construction dâ€™une centrale solaire sur un dÃ©laissÃ© dâ€™aÃ©rodrome

Situé sur les délaissés d’aérodrome de Vichy-Charmeil, le parc solaire, dont les travaux ont démarré début octobre, développera une puissance de 17 MWc. Le projet, porté par Vichy Communauté et le groupe expert en photovoltaïque Urbasolar, est techniquement complexe en raison de la nature du site. Explications !

Dans le cadre de sa démarche TEPos (Territoire à Energie Positive), la Communauté d’Agglomération de Vichy communauté a souhaité revaloriser les délaissés de l’aérodrome de Vichy-Charmeil en source de production d’énergie renouvelable avec l’implantation d’une centrale photovoltaïque.

Un engagement en faveur de la transition énergétique

Situé sur les communes de Charmeil et de Saint-Rémy-en-Rollat, le délaissé, d’une surface de 16 ha et appartenant à la commune de Vichy, se verra habillé de panneaux solaires à horizon 2025. Avec une puissance de 17 MWc et une production annuelle de 21 300 MWh, la centrale produira l’équivalent de la consommation électrique de près de 4 547 foyers soit environ 40% de la population de Vichy.

Un projet complexe lié à l’activité aéronautique

Fort de sa longue expérience dans le domaine du photovoltaïque, Urbasolar dispose d’une grande expertise dans le développement et la construction de projets sur sites sensibles comme celui de l’aérodrome. En effet, ce dernier étant toujours en fonctionnement, Urbasolar a dû s’adapter aux spécificités de sécurité requises par l’aéronautique. Ainsi, en phase chantier, les horaires de passages des camions sur site seront imposés en cas de plan de vol chargé, une distance réglementaire nécessaire par rapport à l’usage de la piste sera à respecter et la configuration de la centrale a été adaptée afin d’éviter tous risques d’éblouissement.

Une volonté politique

Concernée également par un PPRI*, une surélévation des structures supportant les panneaux solaires et des postes de transformation et de livraison seront réalisés. Un lancement de chantier qui témoigne donc de l’engagement de Vichy communauté et de l’agglomération de devenir un « Territoire à énergie positive » et de couvrir l’ensemble de la consommation énergétique du territoire par une production d’énergies renouvelables d’ici 2050.

*Plan de Prévention de Risque Inondation