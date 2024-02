Ener 5 rejoint Rubis Photosol pour accÃ©lÃ©rer son dÃ©veloppement

Alors que la demande de solutions photovoltaïques ne cesse de croître dans un contexte où les prix de l’électricité pèsent notamment sur les industriels, les collectivités et le monde agricole et questionnent la performance énergétique de leurs bâtiments, Photosol, filiale du Groupe Rubis, annonce la prise d’une participation majoritaire dans l’entreprise ENER 5 et renforce sa présence sur le marché des entreprises du tertiaire et des industries.

Basée à Tours en région Centre-Val-de-Loire, ENER 5 apporte son expertise en tant que développeur photovoltaïque sur toitures industrielles, bâtiments agricoles et ombrières de parking. ENER 5 complète également l’offre de Rubis Photosol dans les domaines du stockage, de l’autoconsommation et de la mobilité électrique avec le déploiement de bornes de recharge.

« Des valeurs communes d’engagement et des expertises complémentaires »

Fort d’une expérience de près de 20 ans dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, Willy Blaiteau a créé ENER 5 pour développer des solutions performantes et minimiser la consommation d’énergie sans sacrifier la dimension environnementale des projets. L’entreprise tourangelle compte déjà 1,5 MWc en exploitation, essentiellement dans les secteurs industriels et tertiaires et 6,3 MWc en développement dans le secteur agricole. « Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de croissance régulière de l’activité d’ENER 5 et vise à accélérer significativement son développement. Avec Photosol, nous partageons des valeurs communes d’engagement et la volonté de participer activement aux défis de la transition énergétique. Nos expertises complémentaires vont ainsi nous permettre de répondre à la forte croissance de l’électrification des usages et d’apporter des solutions innovantes » explique Willy Blaiteau.

« Une présence sur l’ensemble du territoire national »

Acteur incontournable dans le domaine de la production d’énergie solaire depuis 15 ans, via des installations photovoltaïques au sol de grande dimension, sur toitures et ombrières de parking, Rubis Photosol intègre des services de revente d’électricité, en PPA ou en autoconsommation, et dispose d’atouts différenciants, en particulier la maîtrise et les expertises intégrées sur l’ensemble de la chaîne de valeur. « Dès 2022, Rubis Photosol a renforcé sa présence sur le marché du C&I avec l’acquisition de Mobexi. Le rapprochement avec ENER 5 marque une nouvelle étape et assure au groupe une présence sur l’ensemble du territoire national avec une offre d’énergie de proximité à destination des industriels, du monde agricole et des collectivités. » selon Thomas Aubagnac, Directeur Général adjoint de Rubis Photosol. « Acteurs de proximité, nous sommes très heureux de rassembler nos forces pour agir ensemble en faveur de la transition énergétique. Désormais, nous sommes en mesure d’assurer l’installation de projets photovoltaïques chez tous types de clients dès 100 kWc et de leur apporter des solutions durables, innovantes et compétitives. »