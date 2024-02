Sharp dÃ©voile un panneau photovoltaÃ¯que de pointe entiÃ¨rement noir avec une augmentation de la puissance

Sharp dévoile le dernier-né de sa gamme de panneaux à demi-cellules, le NU-JC425B entièrement noir, qui est un panneau photovoltaïque au silicium monocristallin TOPCon de type N de 425W. Il est conçu pour les installations résidentielles, commerciales à petite échelle et industrielles sur les toits et allie esthétique et haute performance. Manipulation et installation simplifiées pour une intégration parfaite du système !

Le panneau NU-JC425B présente une feuille de fond et un cadre noirs. Il affiche un rendement de 21,76 %. Son faible coefficient de température remarquable de -0,30 %/°C améliore considérablement ses performances à des températures ambiantes élevées, ce qui est une caractéristique de plus en plus essentielle en raison de l’impact du changement climatique et des augmentations de température qui en résultent.

Equipé de connecteurs originaux MC4

Le nouveau module est composé de demi-cellules M10 (182 mm). L’utilisation de rubans ronds dans la technologie à 16 barres améliore le gain de puissance pour chaque cellule, réduit la susceptibilité aux microfissures et améliore la fiabilité du module. Chaque module à demi-cellule Sharp est livré avec trois boîtiers de raccordement compacts, chacun doté d’une diode de dérivation. Cette décision de conception réduit le transfert de chaleur vers les cellules situées au-dessus, améliorant ainsi la durabilité du panneau et les performances globales du système. Le panneau est équipé de connecteurs originaux MC4, ce qui le rend compatible avec la plupart des optimiseurs, inverseurs et systèmes de montage les plus répandus. La sécurité, la qualité et la durabilité du panneau ont été reconnues par l’attribution des certifications CEI (CEI 61215 et CEI 61730). Il a subi des tests rigoureux pour se conformer aux normes internationales et résister à des conditions extrêmes. Il a passé avec succès les tests de résistance à l’ammoniac, au brouillard salin, au sable et au PID. Le panneau a également passé avec succès le test rigoureux EN 13501 de « réaction au feu », démontrant ainsi sa sécurité et sa fiabilité exceptionnelles. En outre, le NU-JC425B a subi avec succès un test prolongé de grêle de 40 mm, réalisé par le TÜV Rheinland.

Facile à manier

Avec des dimensions de 1722 x 1134 mm et une hauteur de cadre étroite de 30 mm, le NU-JC425B pèse 20,7 kg. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour une installation directe sur les toits des bâtiments résidentiels, des petites entreprises et des bâtiments industriels, avec une intégration parfaite du système. L’adaptabilité du panneau à diverses méthodes de montage, y compris le serrage latéral des cadres sur les côtés longs et courts, le vissage et le glissement, permet un assemblage polyvalent, ce qui réduit l’équilibre du système et les coûts d’investissement. Le NU-JC425B est couvert par la garantie Sharp de 25 ans pour les utilisateurs finaux dans l’UE et par une garantie de puissance de sortie linéaire de 30 ans, avec un minimum de 87,5 % au cours de la 30ème année. Andrew Lee, directeur des ventes chez EMEA SHARP Energy Solutions Europe, explique : « La commercialisation du nouveau panneau NU-JC425B avec une puissance accrue, un cadre noir et une feuille de fond noire élargit notre portefeuille de produits afin d’offrir un module spécialement conçu pour une manipulation et une installation pratique sur les toits résidentiels, commerciaux et industriels à petite échelle, qui répond également aux préférences esthétiques de nombreux clients. Nous sommes ravis de souligner qu’en plus d’avoir passé avec succès le test de réaction au feu EN13501, notre panneau solaire est également certifié MCS ».