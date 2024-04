Urban Solar Energy rayonne sur lâ€™autoconsommation professionnelle

Urban Solar Energy, basée à Villeurbanne (69), est un acteur indépendant de l’électricité 100% renouvelable, qui agrège tout type de production depuis 2018 et développe à travers ses clients ou pour son propre compte des projets photovoltaïques en autoconsommation individuelle ou collective. Pionnier du stockage virtuel, l’entreprise, en croissance de 100% par an depuis sa création, place l’autoconsommation au cœur de son modèle et propose deux offres de gestion de surplus.

Le stockage virtuel a déjà séduit plus de 10 000 clients auto-consommateurs partout en France. Le service fonctionne au moyen d’un abonnement dont le prix varie en fonction de la taille de la centrale.

Le stockage virtuel illimité en volume et dans le temps

Les particuliers et les professionnels équipés d’un compteur d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA bénéficient d’un tarif de fourniture d’énergie aligné sur le Tarif Réglementé de Vente fournit par EDF. Les souscripteurs de contrats supérieurs à 36 KVA (C2-C4), équivalent tarif jaune ou vert, peuvent également souscrire au stockage virtuel sans limite de puissance et en bénéficiant d’une offre de fourniture de complément, attractive et 100% verte.

Une offre indépendante du type d’installation et de la puissance

Contrairement à la plupart des offres du marché, le stockage virtuel prend en compte toutes les installations photovoltaïques :

- les installations sur toiture

- centrales au sol

- Ombrières, carports et pergolas solaires

Du classique kit 3 kWc particulier en toiture à la centrale de plusieurs MWc au sol.

Le stockage virtuel est accessible tant que l’installation bénéficie d’un Consuel permettant le raccordement au réseau via ENEDIS, pour les compteurs basse tension et haute tension. Il s’agit de la seule offre du marché sans investissement complémentaire ni boitier d’optimisation ou autre surcoût d’installation. Une offre qui s’adapte tout autant à l’Hydro et l’Eolien, récemment ajoutés aux moyens de productions pris en charge par Urban Solar Energy.

Répondre aux obligations de solarisation

L’article L171-4 du 10 mars 2023 du code de la construction et de l’habitation imposant désormais d’intégrer notamment un procédé de production d’énergie renouvelable, les bâtiments non résidentiels neufs ou existants prennent activement part à la transition énergétique. L’autoconsommation individuelle ou collective reste l’un des systèmes les plus avantageux pour un producteur. La mise en place d’un système d’autoconsommation et de valorisation du surplus permet de répondre aux nouvelles obligations légales tout en faisant baisser les consommations électriques sur le réseau.

Encadré

Le stockage virtuel accessible aux centrales branchées sur prises

Pour répondre également à l’engouement des particuliers pour le Plug and Play, Urban Solar Energy a adapté son offre. Le stockage virtuel est désormais accessible aux centrales photovoltaïques, même de petites puissances et branchées sur une prise. Un tarif avantageux et avec des démarches de raccordement simplifiées doivent permettre de soutenir l’effort de nombreux particuliers qui investissent dans le solaire à travers ces nouvelles solutions.