Le centre d’essais photovoltaÃ¯ques de DMEGC Solar obtient la certification TÃœV Rheinland

En ce début de printemps 2024, DMEGC Solar vient de recevoir la reconnaissance de la compétence du laboratoire du fabricant délivrée par TÜV Rheinland, une agence de certification mondiale, prouvant son excellence en matière de R&D et de contrôle de la qualité des modules photovoltaïques. Cette reconnaissance est le résultat d’un examen complet par TÜV Rheinland de la gestion et des capacités techniques du laboratoire, qui comprend une évaluation stricte d’indicateurs tels que l’environnement du laboratoire, l’équipement, les capacités d’essai et la maintenance. Grâce à cette reconnaissance, le groupe DMEGC Solar est à présent, en capacité, d’effectuer directement des essais de certification dans son propre laboratoire conformément aux normes en place. Cette spécificité technique permettra de raccourcir efficacement le cycle de certification des nouveaux produits et des nouveaux projets, d’améliorer considérablement l’efficacité et d’offrir un meilleur service à la clientèle. Pour toujours plus de réactivité !