AnnÃ©e record pour Solewa qui envisage de recruter 30 personnes en 2024

Solewa, acteur majeur du photovoltaïque dans l’Ouest de la France pour les professionnels, clôture son exercice 2023 avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, ce qui représente une progression de + 33 %. Ces résultats permettent à Solewa d’accélérer son développement, notamment dans l’autoconsommation collective, enjeu majeur pour l’entreprise. Pour accompagner cette croissance, 30 postes seront à pourvoir d’ici la fin de l’année. Détails!

Après avoir recruté 44 collaborateurs en 2023, l’entreprise Solewa qui compte aujourd’hui 140 salariés continue son développement avec 30 postes à pourvoir avant la fin de l’année. Ces recrutements concernent tous corps de métiers (techniciens poseurs de panneaux photovoltaïques, chefs d’équipe, ingénieurs en bureau d’études, commerciaux, électriciens…) sur tout le quart Nord-Ouest de la

France. Pour pallier le manque de formation spécifique au domaine du photovoltaïque, Solewa s’engage, au moment de l’embauche, à former les futurs collaborateurs. L’entreprise a développé également des partenariats avec les CFA du Mans (72) et de la Roche-sur-Yon (85) pour coconstruire et ouvrir deux formations dédiées au métier de poseurs de panneaux photovoltaïques et ainsi susciter des vocations. Pour accompagner cet accroissement d’effectif, les équipes de la nouvelle agence de Rouen (76) et de Dol-de-Bretagne (35) vont emménager dans de nouveaux locaux courant d’année 2024. Dans la poursuite de son plan de développement, Solewa va renforcer sa présence dans la région Centre-Val de Loire en ouvrant une agence à Blois (41) au deuxième semestre 2024.

L’autoconsommation collective, nouveau levier de croissance

En 2024, Solewa va accélérer le déploiement de son offre d’autoconsommation collective, une solution clé en main qui permet aux agriculteurs et aux PME de réduire et de sécuriser leurs dépenses énergétiques dans un contexte de hausse des coûts de production. Cette solution consiste à utiliser sa propre électricité et à vendre le surplus à des entreprises ou des particuliers situés dans un rayon de 20 km, tout en maintenant la sécurité d’un contrat d’achat avec EDF. Solewa propose un accompagnement personnalisé à chaque étape de la mise en œuvre de ces boucles locales d’énergie. Pour Simon Ondet, directeur général de Solewa : « Nous sommes fiers d’avoir atteint nos objectifs. Nous abordons l’avenir avec confiance, sous la bannière de Wewise, qui marque une nouvelle étape dans notre développement. Notre priorité reste la satisfaction de nos clients et notre croissance. En faisant de l’autoconsommation collective un moteur de notre développement, nous transformons notre métier, passant de l’installation de panneaux photovoltaïques à la gestion d’énergie locale et décarbonée. Avec toujours le même objectif : accompagner nos clients dans leur transition énergétique, en alliant rentabilité et simplicité ».