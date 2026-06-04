CNR lance une campagne de financement participatif pour le projet solaire Courtine 2, Ã  Avignon

La Compagnie Nationale du RhÃ´ne (CNR) a ouvert le 4 juin dernier une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ©e Ã la centrale photovoltaÃ¯que de Courtine 2, dans le Vaucluse. Avec un objectif de 900 000 euros, cetteÂ collecte est ouverte en prioritÃ© aux habitants de la CommunautÃ© d’AgglomÃ©ration du Grand Avignon. Ã€ partir du 15 juin, elle sera Ã©largie au Vaucluse puis le 22 juin aux salariÃ©s du groupe CNR rÃ©sidant dans les dÃ©partements : Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, ArdÃ¨che, Bouches-du-RhÃ´ne, DrÃ´me, Gard et Var. Le 29 juin, la collecte sera Ã©largie Ã l’ensemble des habitants de ces dÃ©partements.

Cette levÃ©e de fonds permet, Ã ceux qui le souhaitent, de financer en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© la centrale photovoltaÃ¯que de Courtine 2, Ã Avignon. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille en contribuant Ã la transition Ã©cologique de leur territoire. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne, Ã partir de 10 â‚¬ et sans frais, aprÃ¨s une inscription prÃ©alable sur le site de Lendosphere.