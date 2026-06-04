CNR lance une campagne de financement participatif pour le projet solaire Courtine 2, Ã  Avignon

La Compagnie Nationale du RhÃ´ne (CNR) a ouvert le 4 juin dernier une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ©e Ã la centrale photovoltaÃ¯que de Courtine 2, dans le Vaucluse. Avec un objectif de 900 000 euros, cetteÂ collecte est ouverte en prioritÃ© aux habitants de la CommunautÃ© d’AgglomÃ©ration du Grand Avignon. Ã€ partir du 15 juin, elle sera Ã©largie au Vaucluse puis le 22 juin aux salariÃ©s du groupe CNR rÃ©sidant dans les dÃ©partements : Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence, ArdÃ¨che, Bouches-du-RhÃ´ne, DrÃ´me, Gard et Var. Le 29 juin, la collecte sera Ã©largie Ã l’ensemble des habitants de ces dÃ©partements.
Cette levÃ©e de fonds permet, Ã ceux qui le souhaitent, de financer en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© la centrale photovoltaÃ¯que de Courtine 2, Ã Avignon. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille en contribuant Ã la transition Ã©cologique de leur territoire. La participation au financement de ce projet est accessible en ligne, Ã partir de 10 â‚¬ et sans frais, aprÃ¨s une inscription prÃ©alable sur le site de Lendosphere.
La centrale photovoltaÃ¯que est prÃ©vue sur la zone industrialo-portuaire de Courtine, situÃ©e sur le domaine concÃ©dÃ© de la Compagnie Nationale du RhÃ´ne. Ce projet vient en extension dâ€™un premier parc photovoltaÃ¯que de 5 MWc, mis en service en 2018. Le projet de Courtine 2 est en cours de construction et sa mise en service est planifiÃ©e pour novembre 2026. Dâ€™une puissance de 11,26 MWc, la centrale produira annuellement 16,65 GWh, lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique dâ€™environ 6 500 personnes (chauffage inclus). Cela permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission annuelle de 3 330 tonnes de CO2Â dans lâ€™atmosphÃ¨re.