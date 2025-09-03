RDV des Dirigeants ENR à Montpellier le 11 septembre 2025 : l’événement renouvelable de la rentrée

L’agence AD’OCC, le pôle Derbi-Cemater, France Renouvelables, le Pôle Mer Méditerranée, et Wind’OCC invitent les acteurs de la filière énergies renouvelables à se réunir lors du Rendez-vous des dirigeants EnR le jeudi 11 septembre 2025 de 16h à 21h à la Cité de l’économie et des métiers à Montpellier. De retour à Montpellier, l’événement réunira plus de 120 personnalités des EnR.

Pour sa 3ème édition, cet évènement d’échanges et de rencontres vise à mettre en lumière le déploiement des EnR en Région Occitanie. Cette édition 2025 comportera deux tables rondes qui mettront en lumière la stratégie territoriale de l’Occitanie en matière d’EnR et son déploiement opérationnel avec des témoignages d’entreprises et d’institutionnels, ainsi qu’une session de pitchs à destination des entreprises régionales proposant des solutions d’IA au service des ENR.

Après une introduction sur le thème “L’acceptabilité des ENR : clé de voûte de la transition énergétique”, deux tables rondes se succéderont, l’une consacrée à l’“Eolien flottant : un levier de développement pour les acteurs régionaux”, l’autre au “Repowering PV : réglementation et retours d’expérience”. Ces tables rondes mettront en lumière la stratégie territoriale de l’Occitanie en matière d’EnR et son déploiement opérationnel avec des témoignages d’entreprises et d’institutionnels En sus, une session de pitchs à destination des jeunes entreprises régionales ayant un projet innovant ou solidaire dans la transition énergétique en lien avec les EnR électriques. Le rendez-vous de la rentrée pour les EnR en Occitanie !

live.eventtia.com/fr/rendez-vous-dirigeants-1109