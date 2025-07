Univers s’associe Ã  Microsoft pour faire progresser l’IA au bÃ©nÃ©fice de l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique dans les centres de donnÃ©es

La société Univers, leader mondial de l’IA et de la technologie IdO pour l’énergie, a annoncé qu’elle allait collaborer avec Microsoft et intégrer ses technologies à l’échelle mondiale pour accélérer la transition vers l’énergie durable grâce à des solutions d’IA et d’informatique en nuage innovantes. Ce protocole d’accord est annoncé à Londres à l’occasion de l’événement One Univers London, le forum phare de Univers destiné aux cadres, qui se tient en même temps que la Semaine londonienne d’action pour le climat.

Cet accord prévoit que les parties étudient comment améliorer l’efficacité énergétique des centres de données en tirant parti des capacités de Microsoft AI Cloud, afin de renforcer les solutions de durabilité proposées par Univers. Les éléments clés de la collaboration comprennent également l’intégration de la plateforme primée EnOS™ Ark de Univers avec les services de données et d’IA de Microsoft, qui permet aux organisations et entreprises de suivre, de gérer et d’optimiser leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone. Cette initiative vise à créer un impact mesurable en améliorant l’efficacité du refroidissement, l’intégration des énergies renouvelables et les opérations intelligentes dans les centres de données du monde entier.

« Cet accord reflète notre idée de mettre l’IA au service de l’énergie et l’énergie au service de l’IA », a déclaré Michael Ding, directeur exécutif mondial de Univers. « Avec Microsoft, nous démontrons qu’innovation numérique et responsabilité climatique vont de pair. » « Il n’y a pas de tâche plus importante en matière de développement durable que d’aider les clients à effectuer leur transition énergétique. » Univers et Microsoft proposeront une utilisation efficace et efficiente des données et de l’IA qui suscite des changements positifs », a expliqué Lewis Richards, directeur du développement durable au Royaume-Uni chez Microsoft.

Quid d’Univers ?

Univers est un leader mondial de l’IA dans le domaine de l’énergie. Sa plateforme EnOS™ permet aux entreprises de tous les secteurs de résoudre des problèmes énergétiques complexes grâce à des informations intelligentes basées sur des données. Comptant à son actif 280 millions d’appareils connectés, 788 GW d’énergies renouvelables gérés et un réseau mondial de plus de 1 200 clients, Univers est un partenaire technologique mondial capable d’offrir une solution de gestion de l’énergie véritablement complète, de bout en bout, qui soutient les entreprises à chaque étape de leur parcours de transition énergétique.