Plus dâ€™un million dâ€™euros dÃ©jÃ  investis pour le projet agrivoltaÃ¯que de Sombernon en CÃ´te-dâ€™Or

S

Signe du fort intérêt des citoyens pour le projet agrivoltaïque de Sombernon, la campagne de financement participatif présentée par Akuo sur Lendosphere a déjà permis de réunir 1 152 500 € auprès des investisseurs particuliers éligibles.

Des citoyens au rendez-vous

Une première opération a été bouclée en mai dernier avec 832 500 € investis par 329 personnes, et la seconde campagne en cours a déjà dépassé 60 % de son objectif initial fixé à 500 000 €. La campagne se poursuit et est réservée aux habitants du département d’implantation, la Côte-d’Or, ainsi qu’à ceux des départements limitrophes : Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire, Jura, Haute-Saône, Aube et Haute-Marne. La seconde campagne de financement participatif, en prêt rémunéré, dédiée au projet agrivoltaïque de Sombernon en Côte-d’Or, a permis à 69 personnes d’investir 321 500 € sur un objectif initial de 500 000 €, qui pourra être augmenté de 250 000 € supplémentaires en fonction de la dynamique d’investissement. Les montants investis s’échelonnent entre 100 € (le minimum pour cette opération) et 130 000 €. Au total, 1 152 500 € ont déjà été investis pour la transition énergétique à Sombernon !

« Le projet est un vrai projet d’agriculture et d’énergie »

La collecte se poursuit sur Lendosphere avec un parrainage doublé pour chaque filleul.e parrainé.e qui investira en Bourgogne-Franche-Comté sur la plateforme. Jusqu’au 31 juillet, parrains et filleuls.es recevront jusqu’à 200 € chacun. Pour les épargnants, c’est l’opportunité de devenir acteur de la transition énergétique de leur territoire tout en décarbonant leur portefeuille. La participation au financement de cette centrale est accessible en ligne, à partir de 100 €, après une inscription préalable sur le portail hébergé sur la plateforme de Lendosphere. Pour Julien Duthu, exploitant agricole dans le projet de Sombernon : « L’idée qui m’a plu dans l’approche d’Akuo est que les panneaux s’adaptent aux cultures et non l’inverse. Le projet est un vrai projet d’agriculture et d’énergie et je n’ai pas été mis de côté en tant qu’agriculteur. Ces cinq dernières années, on a eu entre 20 et 30 % de pertes dues aux effets du climat. D’autre part, une partie de l’exploitation est en agriculture biologique, qui aurait dû être arrêtée car le marché s’effondre et l’agriculture biologique devient de moins en moins rentable. La mise en œuvre d’un tel projet aide au revenu de l’agriculture, et permet donc le maintien de cette partie de l’activité. ».

Projet de Sombernon : premier projet agrivoltaïque qui allie grandes cultures et trackers en France

Le projet de Sombernon, situé à l’ouest de Dijon, prévoit l’installation de modules photovoltaïques sur 54 hectares de terres à faible potentiel agronomique, cultivées par trois exploitants. Ces panneaux montés sur des trackers, conçus pour suivre la course du soleil et optimiser la captation lumineuse, permettront aussi de laisser circuler les engins agricoles. Avec une capacité totale de 34 MWc, la centrale devrait produire annuellement 44,4 GWh. Côté agricole, les exploitants produiront alternativement luzerne, triticale, pois, orge, féverole, trèfles et sarrasin. En outre, un système innovant de récupération d’eau de pluie et d’irrigation permettra l’introduction d’une production de truffes sur 4 hectares de la parcelle.