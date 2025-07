109 millions dâ€™euros levÃ©s par Q ENERGY auprÃ¨s de BCPE Energeco pour financer la construction de 4 projets dâ€™EnR

Deux projets éoliens et deux projets solaires signés Q ENERGY France ont été financés en décembre 2024 grâce à une opération arrangée par BPCE Energeco qui en assurera la syndication. L’obtention des 109 millions d’euros de crédit bancaires de long terme portés par les sociétés de projet concernées, permettra la construction de 55 MW de nouvelles installations productrices d’énergie verte.

« Ce financement de 109 millions d’euros témoigne de notre capacité à mobiliser nos partenaires bancaires, qui font une nouvelle fois confiance aux équipes expérimentées de Q ENERGY et à la qualité de nos projets pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. », déclare Sébastien Rondel, Head of France Equity & PF Department Q ENERGY France.

159 millions financés en 2024, des opérations en conception pour 2025

Ce sont au total plus de 159 millions d’euros de financement de projets sans recours qui auront été levés par Q ENERGY France en 2024. Après une première opération de financement de plus 50 millions d’euros ayant permis la construction de la plus grande centrale solaire flottante d’Europe en avril, Q ENERGY s’est appuyé sur le savoir-faire de ses équipes pour obtenir ces crédits auprès d’un autre acteur majeur du marché en fin d’année.

« Un nouveau financement d’envergure et multi technologie »

Si l’ensemble des cinq centrales financées en 2024 ont été acquises au premier trimestre 2025 par Velto Renewable, Q ENERGY restera présents sur ces projets en tant que contractant EPC et Asset Manager. Avec un portefeuille significatif à financer en 2025, Q ENERGY compte s’appuyer sur la dynamique initiée en 2024 pour renouveler ce type d’opérations. « BPCE ENERGECO est heureuse d’accompagner le déploiement de Q ENERGY sur le territoire français. Ce nouveau financement d’envergure et multi technologie démontre la forte capacité de BPCE ENERGECO à accompagner ses clients et leurs investissements destinés à favoriser la transition énergétique », rajoute Grégory Faillenet, Directeur Général BPCE Energeco.

Encadré

Les conseils impliqués dans la transaction

Prêteur :

Documentation juridique : De Gaulle Fleurance & Associés

Audit juridique : Jeantet

Audit technique : Synéria

Assurance : Marsh

Prix de marché : Aurora

Emprunteur :