UNITe signe au Salon de lâ€™Agriculture avec lâ€™INRAE et la FNO pour un agrivoltaÃ¯sme responsable et durable

Alors que le Salon de l’agriculture vient de prendre fin et moins d’un mois après l’adoption de la loi d’accélérations de Énergies Renouvelables, UNITe s’engage plus que jamais dans la transition énergétique aux côtés des agriculteurs et signe deux partenariats d’envergure avec L’INRAE et la FNO.

UNITe s’unit à l’INRAE pour créer un Pôle national de recherche sur l’agrivoltaïsme. 37 structures ont signé le protocole d’accord pour créer une plateforme de partage des données de recherche récoltées sous les panneaux. UNITe pourra ainsi partager, entre autres, son expérience sur les installations agrivoltaïques qu’elle exploite depuis plus de 12 ans sur un site de pisciculture. Le partenariat s’inscrit dans une démarche collaborative et constructive entre développeurs, chercheurs et agriculteurs. Les futurs projets photovoltaïques sur terre agricole doivent avoir pour ambition de produire une électricité locale, durable et compétitive, tout en donnant priorité au fait de ne pas nuire à l’activité agricole.

« Concilier l’enjeu de la souveraineté alimentaire et celui de la production d’une énergie décarbonée »

UNITe signe aussi avec la FNO (Fédération nationale ovine) pour soutenir le développement de projets agrivoltaïques au service des enjeux de la filière. Le groupe se positionne aux côtés des éleveurs pour leur apporter une solution de production d’énergie qui leur permet de pérenniser leur exploitation, favoriser le bien-être des animaux et des travailleurs. Aux côtés des projets de volières photovoltaïques impliquant les aviculteurs et les éleveurs de gibier, le partenariat FNO s’inscrit dans la philosophie du groupe : une synergie entre les énergies renouvelables et l’agriculture. « Ces partenariats s’inscrivent dans notre volonté de concilier l’enjeu de la souveraineté alimentaire et celui de la production d’une énergie décarbonée et compétitive, qui contribue à notre souveraineté énergétique. La participation d’UNITe au Pôle de recherche chapeauté par l’INRAE nous permettra de partager avec la profession notre retour de 12 ans d’expérience en agrivoltaïsme, issue notamment de l’exploitation d’une centrale réalisée sur un site en pisciculture en Nouvelle-Aquitaine. Cette coopération nous permettra de bénéficier de l’expertise de l’INRAE pour développer des projets vertueux, intégrant de manière optimale les enjeux de l’agriculture et toujours en partenariat avec le monde agricole. Avec la FNO, nous ancrons notre présence aux côtés de la filière ovine, afin de lui donner des solutions pour se maintenir dans des territoires en tension, au service d’une agriculture familiale, locale et raisonnée » précise Stéphane Maureau, directeur général d’UNITe.