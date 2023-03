APsystems et OSW annoncent un accord de distribution global

APsystems, spécialiste mondial de la technologie solaire MLPE (électronique de puissance au niveau du module) multiplateforme, et OSW, premier distributeur solaire australien présent à travers le monde, ont annoncé un accord de distribution mondial, permettant à la technologie d’APsystems ainsi qu’à la philosophie One Simple Way et à la capacité de distribution mondiale d’OSW de pénétrer les marchés du monde entier.

Comme raisons de leur alignement stratégique, les deux entreprises invoquent de puissants points communs entre leurs valeurs et leurs objectifs. APsystems accorde une grande importance à l’innovation, comme en témoignent ses micro-onduleurs, les plus puissants au monde dans le domaine du multi-module. OSW se consacre également à offrir à ses clients une technologie solaire de pointe. Les deux entreprises poursuivent également leur expansion à l’échelle mondiale : OSW a récemment étendu ses activités en Europe et aux États-Unis avec des entrepôts et des bureaux dédiés en Pologne, à Munich, aux Pays-Bas et au Texas.

Les micro-onduleurs ont gagné en popularité

APsystems bénéficie d’une forte position en Europe avec des bureaux régionaux à Lyon, en France, et à Amsterdam, aux Pays-Bas, et a également transféré l’année dernière son bureau principal américain à Austin, au Texas. Cet accord de partenariat couvre naturellement l’Europe et les États-Unis. « Les micro-onduleurs ont gagné en popularité dans les segments des toitures solaires à travers le monde. APsystems offre des micro-onduleurs solaires de haute qualité à la pointe de la technologie », a déclaré Anson Zhang, cofondateur et PDG d’OSW. « Si l’on ajoute leur présence mondiale, ce partenariat coulait de source lorsque nous avons décidé d’inclure une marque de micro-onduleurs à notre portefeuille. » « OSW est connu pour offrir à ses clients les meilleurs produits solaires du secteur », a déclaré Olivier Jacques, président des unités commerciales mondiales d’APsystems. « Nos valeurs fondamentales et notre capacité mondiale correspondent directement à celles d’OSW, et nous nous réjouissons de nous associer à eux pour peser sur le marché de l’énergie solaire et proposer davantage de produits APsystems à nos clients d’Europe et des États-Unis. »

QT2 : deuxième génération de micro-onduleurs triphasés natifs

S’appuyant sur l’introduction réussie de la gamme de micro-onduleurs duo l’année dernière avec la série DS3 dédiée au secteur résidentiel, APsystems a récemment lancé sa deuxième génération de micro-onduleurs triphasés natifs avec le QT2, un puissant micro-onduleur QUAD pour les grandes toitures tertiaires, industrielles ou agricoles. Les deux entreprises ont hâte de proposer ces nouveaux produits, ainsi que d’autres innovations d’APsystems, sur les marchés où OSW renforce constamment sa présence.

APsystems et OSW s’engagent également à agir sur le changement climatique grâce à des produits de haute qualité offrant une production d’électricité propre et renouvelable aux clients propriétaires de systèmes, lesquels bénéficient ainsi d’une source tangible et quotidienne sous la forme d’énergie solaire pure à un coût global inférieur et sans émissions.