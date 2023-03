LCP Delta : oÃ¹ en est le marchÃ© franÃ§ais du photovoltaÃ¯que ?

LCP Delta, cabinet de conseil de recherche en transition énergétique dévoile ses chiffres exclusifs du marché photovoltaïque en France :

+42% de croissance de logements équipés en panneaux solaire en 2021 et + 31% de croissance en 2022

70 300 installations en 2022 pour totaliser 565 000 logements équipés sur le territoire français fin 2022, soit + 230% de croissance d’installation en 5 ans

Mais, seulement 4% des logements qui ont un potentiel solaire sont équipés de panneaux solaires aujourd’hui

Selon Arthur Jouannic, directeur du cabinet français LCP Delta et expert de la transition énergétique :

Cette croissance est justifiée par la peur de l’augmentation et de la fluctuation des prix de l’électricité. Les consommateurs se protègent face aux oscillations des prix de l’électricité.

L’installation de panneaux solaires coûte en moyenne 10 000 € par foyer : cela reste trop cher et le retour sur investissement est encore trop long (8 ans et demi dans le meilleur des cas).

Malgré la prime à l’autoconsommation solaire désormais versée en une seule fois à la fin du chantier, les aides de l’État restent modestes, entre 1 000 € et 2 500 € de prime à l’autoconsommation en moyenne sur l’installation en fonction de la taille.

De plus, pour l’instant le marché des batteries est inexistant en France, alors qu’il fleurit dans d’autres pays. Cela devrait bientôt changer en France et permettre de maximiser l’autoconsommation grâce aux panneaux solaires.

LCP Delta prévoit une croissance de 11% des installations d’ici 2030 pour atteindre environ 1 586 000 logements équipés sur le territoire français. L’avenir devrait être prometteur.

Encadré

Quid de LCP Delta ?

LCP Delta est un cabinet de recherche et de conseil spécialisé dans les marchés de la transition énergétique. Il rassemble l’expertise combinée de LCP Energy et de Delta-EE. LCP Delta propose une expertise à 360° du spectre énergétique, tant en matière de production que de consommation.

LCP Delta accompagne depuis plus de 15 ans toutes les entreprises désireuses d’accélérer la transition énergétique à une échelle globale, grâce à des analyses de marché très détaillées, au développement de stratégies, business models et propositions commerciales optimisées. LCP Delta est basé au Royaume-Uni, en France, en Norvège, aux Pays-Bas.