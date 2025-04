UNITe remporte 38 MW de projets photovoltaÃ¯ques lors du dernier appel dâ€™offres de la CRE

Le groupe UNITe se distingue une nouvelle fois en figurant parmi les lauréats de la neuvième période de l’appel d’offres « PPE2 PV Bâtiment » de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), qui cible des installations solaires sur bâtiments, serres agricoles, hangars et ombrières d’une puissance supérieure à 500 kilowatts-crête (kWc). Avec 38 MWc remportés pour un ensemble de cinq projets, UNITe se positionne en deuxième place parmi les 54 porteurs de projets sélectionnés. Les futures installations, des ombrières photovoltaïques installées sur des élevages, sont réparties entre trois régions : Centre-Val de Loire (3 projets), Pays de la Loire et Hauts-de-France. Elles produiront annuellement 40 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation de 18 000 habitants.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, UNITe a remporté en février dernier son premier projet à l’appel d’offres CRE « Centrales au sol », dans le cadre de la septième période d’appel d’offres « PPE2 PV Sol ». Le projet concerne cette fois-ci un élevage avicole dans l’Allier (Auvergne-Rhône-Alpes), sur lequel UNITe prévoit d’installer une puissance photovoltaïque de 3.3 MWc. Une réussite qui donne le sourire à Xavier Permingeat, Directeur d’activité photovoltaïque chez UNITe. « Ce succès confirme la solidité et la pertinence de notre modèle. Nous poursuivons notre engagement en faveur d’une production d’énergie qui conjugue performance économique et respect de l’environnement, avec un impact positif sur les territoires et les acteurs locaux ».