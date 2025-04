Face aux exigences techniques des piscines, Derbigum By Kingspan lance une solution pour allier Ã©tanchÃ©itÃ© et photovoltaÃ¯que

Derbigum By Kingspan, spécialiste des solutions d’étanchéité durables et hautes performances, annonce le lancement d’une nouvelle solution pour les toitures des bâtiments avec une très forte hygrométrie (piscines, patinoires, gymnases, salles de sport). Avec le système ‘Roof-Solar Evalon’ qui combine étanchéité et photovoltaïque, Derbigum By Kingspan affirme sa stratégie pour rendre les toitures ‘utiles’. Une réponse, notamment face aux exigences de la rénovation des piscines pour les collectivités, confrontées à un parc vieillissant et à un contexte réglementaire de plus en plus exigeant.

Alors que les piscines représentent 10 à 25 % de la facture énergétique d’une commune, leur rénovation globale peut permettre une réduction de 60 à 80 % de cette part.

Une association entre étanchéité et énergie solaire pour rendre les toits ‘utiles’

Derbigum By Kingspan lance une solution innovante d’intégration photovoltaïque en toiture terrasse : le Roof-Solar Evalon. Ce procédé est développé en partenariat avec Dome Solar, une autre entité du groupe Kingspan spécialisée dans les systèmes de fixations pour panneaux photovoltaïques sur grandes toitures. Grâce à cette association entre étanchéité et production d’énergie solaire, les collectivités réduisent leur facture énergétique tout en rendant leurs toits ‘utiles’. « Aujourd’hui, on ne peut plus faire de travaux de rénovation d’étanchéité sans penser aussi à des solutions de végétalisation ou de photovoltaïque. La ‘5ème façade’ des bâtiments est largement inexploitée alors qu’elle est un levier stratégique pour améliorer la performance du bâtiment. Avec une nouvelle solution qui combine étanchéité et photovoltaïque, Derbigum By Kingspan poursuit sa stratégie pour rendre les toits ‘utiles’ et permettre aux acteurs de la construction durable de repenser la rénovation à tous les étages » indique François Becquaert, Country Manager Derbigum By Kingspan.

Le système ‘Roof-Solar Evalon’, une solution qui s’adapte à tous les toits.

Avec un taux d’hygrométrie maintenu entre 60 et 70 % – soit 40 % de plus qu’une habitation classique – les piscines municipales nécessitent des solutions spécifiques pour garantir leur étanchéité tout en protégeant durablement leur structure. Le procédé Roof-Solar Evalon est le seul système sous ATEx spécialement conçu pour résister aux très fortes hygrométries. Toitures plates, incurvées, design complexes, le procédé Roof-Solar Evalon relève le défi de s’adapter à tous les types de toitures grâce à deux systèmes en version plate et inclinée : une version utilisant la membrane Evalon V en adhérence sur un isolant en verre cellulaire, pour les bâtiments à très forte hygrométrie, sur des pentes pouvant aller jusqu’à 37 %, et une autre avec Evalon V fixé mécaniquement sur un isolant en laine minérale ou en polyisocyanurate pour les bâtiments plus classiques. La membrane d’étanchéité EVALON V, composante du système Roof-Solar Evalon, est une membrane synthétique à part. En effet, contrairement aux membranes synthétiques en PVC, elle est à base d’EVA (éthylène-acétate de vinyle), sans plastifiants volatils et d’une épaisseur de 2.5 mm; ce qui permet d’obtenir une durabilité de l’ensemble du complexe de 40 ans, reconnue notamment dans le domaine des piscines.