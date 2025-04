SunPower fait dÃ©sormais partie de TCL pour commercialiser des solutions solaires de pointe sur le marchÃ©

TCL SunPower Global, une nouvelle division commerciale au sein du groupe TCL vient d’être lancée. Elle commence ses activités en tant que fournisseur de solutions d’énergie solaires innovantes. TCL SunPower Global se pose comme un nouvel architecte de l’énergie solaire. Autour d’une ambition : redessiner les lignes d’un mode de vie durable en 2025 !



Réunissant quarante ans d’une solide expérience dans le développement de technologies solaires innovantes, la division commerciale TCL SunPower Global s’engage à offrir des technologies de pointe. Cet engagement va au-delà de la fourniture de produits technologiquement avancés car TCL SunPower Global vise également à diversifier son écosystème d’offre de produits et de services, en incluant des solutions résidentielles complètes pour répondre à des besoins multiples.

« Un écosystème intelligent de produits éco-responsables et de services innovants »

Consciente de la valeur de son réseau d’installateurs, TCL SunPower Global investit également dans une offre de services premium supplémentaires pour renforcer leur engagement. Cette approche globale souligne l’engagement de TCL SunPower Global envers l’innovation, la qualité et la satisfaction client.

« Une nouvelle ère de vie connectée et éco-responsable commence. En associant l’expertise de TCL en électronique grand public, son empreinte industrielle et la force de sa chaîne d’approvisionnement avec les 40 ans d’expérience de SunPower en matière d’innovation technologique solaire, la nouvelle division commerciale TCL SunPower Global est sur le point de révolutionner la notion de fournisseur de solutions énergétiques complètes pour les propriétaires de maison, les entreprises et les producteurs d’énergie », a commenté Steven Zhang, directeur général. « Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de lancer une nouvelle division commerciale. Nous préparons le terrain pour un avenir qui lie technologie et durabilité grâce à un écosystème intelligent de produits éco-responsables et de services innovants. » Couvrant la région EMEA, TCL SunPower Global est prête à susciter une vague d’innovation dans l’industrie, établissant des normes sans précédent dans le domaine solaire.

« Une nouvelle structure commerciale plus agile »



« Nous reconnaissons que l’industrie solaire est dans une phase dynamique, s’adaptant aux besoins d’un paysage mondial en rapide évolution. Compte tenu de cela, nous sommes convaincus que notre nouvelle structure commerciale plus agile, tirant parti de la marque SunPower, très respectée, nous place à la pointe de l’industrie », a déclaré Vincent Maurice, vice-président des ventes. « Nous sommes prêts à équiper notre solide réseau d’installateurs et de distributeurs avec nos solutions énergétiques révolutionnaires et à haute efficacité visant à révolutionner les maisons et les modes de vie contemporains. En combinant les capacités du groupe TCL avec la technologie et la réputation bien ancrée de SunPower en Europe, TCL SunPower Global est en mesure de fournir une gamme plus large de solutions compétitives aux clients européens. » TCL SunPower Global fournira des solutions d’énergie solaires de marque SunPower ainsi que des produits TCL Solar et des services en énergie. Ces offres permettront aux propriétaires, aux entreprises et aux producteurs d’énergie de contrôler efficacement leur consommation d’énergie et d’optimiser l’utilisation de leur énergie propre auto-produite.