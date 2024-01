UNITe récompensé par le Prix “La Première Fois” d’ENERFIP

Le 13 décembre 2023 s’est tenue la cérémonie de remise des trophées 2023 ENERFIP, acteur européen de l’investissement responsable dédié à la transition énergétique. A l’occasion de cet événement, qui a eu lieu lors du salon ENERGAÏA, 11 lauréats ont été distingués pour leurs projets qui ont marqué 2023, dont UNITe, acteur indépendant de la production d’électricité renouvelable depuis 1985. Le Groupe a reçu le Prix « La Première fois », qui récompense la collaboration réussie entre les deux acteurs, ayant permis de lever des fonds significatifs sur l’exercice 2023.

Bien que ce ne soit pas la première expérience en matière de levée de fonds participative du groupe, le travail d’UNITe avec ENERFIP a été un jalon remarquable, aboutissant à une levée de fonds de 7,5 millions d’euros. Ce succès témoigne non seulement de la confiance des investisseurs envers le Groupe UNITe, mais aussi de l’efficacité du partenariat avec ENERFIP. UNITe salue le professionnalisme et l’engagement d’ENERFIP dans cette opération. Leur plateforme a joué un rôle clé dans cette réussite, permettant d’atteindre les objectifs fixés par le groupe.

La collaboration avec ENERFIP a non seulement renforcé la position d’UNITe sur le marché mais a aussi permis de consolider l’engagement envers une finance participative responsable et transparente. En 2024, le groupe UNITe continuera sur cette dynamique, animé par cette vision commune d’innovation et d’excellence au service de ses partenaires et investisseurs.