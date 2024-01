EDP Renewables acquiert un portefeuille de quatre projets en Nouvelle-Aquitaine pour un total de 42 MWc

EDPR, producteur d’énergie renouvelables, fait l’acquisition d’un portefeuille de plus de 42 MWc à développer dans les années à venir. Région cible ; La nouvelle Aquitaine !

À l’issue d’une procédure de mise en concurrence, EDP Renewables et les vendeurs sont parvenus à un accord concernant l’acquisition et la poursuite du développement de ce portefeuille de projets en Nouvelle-Aquitaine. Après la première mise en service d’un parc solaire pour EDPR en France en septembre dernier, cette acquisition témoigne de l’intensification du développement de l’énergie photovoltaïque dans le pays. Ce choix stratégique s’aligne sur les objectifs du gouvernement portant sur une accélération rapide du déploiement de projets solaires afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions en 2035 et la neutralité carbone d’ici 2050. Le portefeuille de projets acquis est réparti sur quatre sites distincts. Il viendra renforcer le positionnement de la région Nouvelle-Aquitaine dans sa capacité à produire une énergie fiable et abordable au service de la transition énergétique.

Le portefeuille comprend 3 projets agrivoltaïques et un projet sur terrain dégradé

De plus, trois des projets de ce portefeuille seront développés afin de faire coexister production agricole et énergétique. Grâce à ses modules, l’entreprise peut capter l’énergie solaire et la convertir en électricité, tout en assurant la protection des espaces agricoles. Leurs mises en service sont prévues entre 2025 et 2028 et contribueront au développement d’EDPR en France. Par ailleurs, EDPR développe actuellement le plus grand parc agri-PV connecté à usage agricole en Allemagne. “Nous sommes heureux de commencer l’année avec cette annonce ui renforce notre positionnement stratégique en France, où le marché est fortement compétitif et les marges réduites. Cela démontre également la capacité de notre entreprise à se montrer concurrentielle et à s’adapter aux attentes des vendeurs” déclare Etienne Thomassin, Directeur Général d’EDPR en France. Présente en France depuis plus de 15 ans, EDP Reneables dispose d’une capacité installée de plus de 600 MW en exploitation. En 2023, l’entreprise a commencé un processus de diversification de son portefeuille technologique et a mis en service son premier projet photovoltaïque en France, en collaboration avec Kronos Solar.