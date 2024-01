Nouveau salon Open Energies : les temps forts de cette premiÃ¨re Ã©dition

Nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la production d’EnR photovoltaïque, de l’autoconsommation et du pilotage des systèmes énergétiques, Open Energies inaugure sa première édition les 23 et 24 janvier prochains à Eurexpo Lyon. A l’occasion de ce lancement, Open Energies propose à ses visiteurs deux jours d’immersion uniques au cœur des énergies d’avenir. Une opportunité de rencontrer, d’échanger, et de réfléchir aux cotés d’acteurs clés du secteur. Coup de projecteur sur les temps forts majeurs du salon ainsi que sur les visions d’experts !

Carrefour d’innovation et de transmission Organisée par la division GreenTech+ de GL events, cette première édition est un véritable complément à BEPOSITIVE, le salon de la transition énergétique, dont la prochaine édition se tiendra du 25 au 27 mars 2025, en alternance avec Open Energies. A son instar, ce nouveau rendez-vous business valorise les solutions innovantes. Inscrit dans une politique ambitieuse de développement de l’énergie solaire sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, Open Energies vise à accélérer la naissance de nouvelles opportunités en faveur de la transition énergétique. Il s’impose comme le rendez-vous incontournable des solutions digitales pour les systèmes énergétiques.

2 jours, 2 espaces d’interventions

Consacré à l’ensemble des professionnels du secteur des EnR, à ceux qui réfléchissent ou décryptent le monde de l’énergie, Open Energies s’articulera autour de 3 thématiques : la production des EnR et notamment le solaire photovoltaïque, les nouveaux usages des énergies et le pilotage des équipements intelligents. Durant deux jours, fabricants, distributeurs d’équipements ou prestataires de services présenteront leurs solutions et innovations dédiées aux nouveaux systèmes énergétiques. Des workshops… Des démonstrations d’outils, retours d’expérience concrets, temps d’échange et de partage avec les intervenants sur les sujets abordés :

• Développer une activité photovoltaïque

• Feuille de route 2024 de l’autoconsommation

• Electromobilité

• Pilotage du bâtiment

• Intégration du solaire dans une stratégie RSE • Formation installateur photovoltaïque…

Ces ateliers sont co-organisés par : AuRA Digital Solaire, Enerplan , FFIE, GMPV-FFB, Institut Smart Grids, INES , Smart Buildings Alliance, Tecsol. …

Et un forum !

Des tables rondes sur des sujets d’actualité pour s’informer sur le marché du photovoltaïque et les enjeux associés :

• Déploiement du PV flottant : enjeux et solutions

• Pompe à chaleur et photovoltaïque

• Infrastructure de recharge de véhicule électrique

• Ombrières photovoltaïques de parking

• Diversité des modèles d’affaire du solaire

• Autoconsommation dans le cadre de la PPE…

La matinée inaugurale se fera en présence de Jean-Luc Fugit, président d’honneur de cette première édition.

Workshop : « Formation installateur photovoltaïque : une démarche à l’échelle de la région »

Pour répondre aux attentes de la filière, le syndicat AURA Digital Solaire et Pôle Emploi se mobilisent pour mettre en place des formations sur le territoire régional. Le 12 juillet dernier, le syndicat AURA Digital Solaire annonçait avec succès la clôture du premier cycle de formation Installateur Photovoltaïque initiée par Pôle Emploi et soutenue par le Greta de Grenoble. Cette formation test a permis à 7 étudiants de signer un contrat dans le domaine du photovoltaïque. Au-delà des réussites individuelles, cette formation a permis de contribuer positivement à l‘essor de l’énergie solaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En formant des futurs installateurs photovoltaïques qualifiés, elle répond aux besoins croissants de la filière solaire et ouvre de nouvelles perspectives d’emploi prometteuses. Elle permet également de promouvoir cette énergie comme une véritable solution d’avenir pour la région. Un évènement organisé par le syndicat AURA DIGITAL SOLAIRE.

Forum : Enjeux et solutions pour le déploiement du PV flottant en région Auvergne-Rhône-Alpes

Les lois APER et ZAN nous encouragent à développer des projets d’énergies renouvelables sur des espaces déjà mobilisés pour d’autres usages. Parmi eux, les plans d’eau commencent à être exploités avec du PV flottant, notamment en Asie. Avec ses nombreux lacs et retenues de barrages, la région Auvergne-Rhône-Alpes semble ainsi être en France bien positionnée pour le déploiement de cette technologie, mais ce n’est pas sans poser de nombreux défis techniques, économiques et réglementaires, qu’il convient d’adresser dans une démarche concertée entre les acteurs de la filière. Un évènement organisé par TENERRDIS.

Points de vue d’experts

« L’accélération du solaire au niveau national mais également au niveau régional, nous incite à rester force de propositions et ambitieux sur les volumes et la qualité. A ce titre, les systèmes intelligents deviennent incontournables pour optimiser la consommation et faire le lien avec la production. En proposant des solutions digitales et numériques au service de l’efficacité énergétique, le salon Open Energies ouvre de nouvelles perspectives dans la massification du solaire et répond à l’enjeu majeur de décarbonation. » Pascal Richard, Président du syndicat AURA Digital Solaire.

« La production et la consommation d’énergie évoluent, se transforment et agissent sur les comportements. La montée en puissance du photovoltaïque et de l’électrique ces dernières années a permis un accroissement conséquent de l’utilisation des systèmes intelligents dans le secteur de l’énergie. Le salon Open Energies est une occasion de montrer cette puissante mutation de notre écosystème énergétique et de valoriser les métiers de l’intégration électrique. » Pascal Toggenburger, Président de la Fédération Française des Intégrateurs Electriciens (FFIE).

« Le déploiement massif de l’énergie solaire nécessite exigence et qualité tant en termes de compétences humaines que de matériel. Il est indispensable de réussir à accompagner cette stratégie nationale d’accélération sans brader nos exigences. Dans ce sens, le salon Open Energies permet d’apporter des solutions actuelles et qualitatives aux besoins du secteur mais également de la visibilité à toutes les actions de formation mises en place ». Hervé Druon, Directeur de l’INES Plateforme Formation & Evaluation.

« Pour contribuer à un avenir énergétique sobre et solaire il est important de partager son savoir-faire et d’identifier les différents acteurs du territoire d’échanges, ce salon offre une opportunité de networking de taille, nécessaire pour développer rapidement les zones d’accélération dans une logique de circuit-court ». Alexandra Batlle, Secrétaire Générale de Tecsol.

« Il est dans l’ADN de notre Pôle de compétitivité de prendre part aux initiatives événementielles qui peuvent faire avancer la transition énergétique. Nous espérons que cette première édition d’Open Energies permettra à nos membres intervenants sur le photovoltaïque, l’autoconsommation et le pilotage des systèmes énergétiques d’avoir une belle visibilité pour leurs innovations, et que les rencontres nouées seront fructueuses ! » Séverine Jouanneau Si Larbi, Déléguée Générale de Tenerrdis.

www.open-energies.com/fr/liste-evenements