UNITe rÃ©alise une annÃ©e 2023 record avec un chiffre dâ€™affaires de 45 millions dâ€™euros grÃ¢ce Ã  une forte accÃ©lÃ©ration dans le PV

Avec un total de 140 MW de projets remportés en 2023, le Groupe UNITe intensifie sa présence en France en devenant un acteur majeur de la production d’électricité locale, durable et compétitive. Avec l’instauration d’un Comité de Direction expérimenté, UNITe affirme sa volonté de participer au défi de la production d’énergie solaire présenté par le gouvernement.

Fort de son expertise de 40 ans dans la production d’énergies renouvelables, le Groupe UNITe-HydrowaP affiche des ambitions fortes en 2024, consécutives à la mise en place d’une stratégie efficace, conçue pour apporter des solutions performantes à un marché en proie à de nombreuses contraintes politiques, économiques et administratives. Alors que Bruno Le Maire annonçait, vendredi 5 avril, l’ambition de la France de « déployer 6 GW de capacité photovoltaïque chaque année », force est de constater que les ambitions du Groupe UNITe permettront de répondre efficacement à ce « plan de bataille ».

UNITe concrétise sa vision avec une nouvelle stratégie sur le photovoltaïque

Initialement positionné sur la production hydroélectrique et l’éolien, le Groupe a accéléré sur le photovoltaïque depuis 2019 avec des résultats solides aujourd’hui et de belles perspectives pour l’avenir. « UNITe continue son aventure extraordinaire pour devenir un énergéticien unique et majeur du renouvelable. Nous sommes fiers d’être désormais un leader de la petite hydroélectricité en France et évoluons également en acteur majeur du photovoltaïque, particulièrement reconnu en agrivoltaïsme. » déclare Alexandre Albanel, Président du Groupe. UNITe se différencie sur le marché grâce à son positionnement unique : au plus proche des territoires, présent sur toute la chaîne de valeur (développement, financement, construction, exploitation, maintenance et valorisation de l’énergie), un esprit d’équipe avec de belles valeurs et une passion pour ce métier qui a du sens. Pour mener à bien sa stratégie, UNITe réalise des investissements conséquents sur les nouveaux projets. Un financement rendu possible grâce aux bons résultats économiques générés par ses centrales déjà en opération et par sa filiale Green Access dont la bonne performance (6,3 millions d’euros de CA réalisé en 2023) est due au succès des contrats d’achat direct d’électricité renouvelable (CADE). Pour conduire son développement, UNITe mise d’une part sur l’intégration de personnes expérimentées et attirées par les convictions, l’agilité et la dynamique du groupe. Et d’autre part, sur des candidats venant d’autres secteurs, souhaitant apprendre un métier plein d’avenir, dans une entreprise qui a fortement structuré son dispositif de formation interne.

Une nouvelle stratégie de développement marquée par un nouveau Comité de Direction

Stéphane Maureau, ancien fondateur d’EVASOL, a rejoint le groupe en 2020 pour en prendre la Direction Générale et animer un Comité de Direction fluide, pragmatique et performant. « Le groupe bénéficie de 40 ans d’expérience dans la production d’électricité renouvelable et d’un fort ancrage dans les territoires. Ces atouts sont précieux pour réussir une croissance soutenue, tout en gardant l’agilité d’une PME » précise-t-il. Le développement de l’activité PV a été confié à Xavier Permingeat, qui avait déjà une expérience réussie dans le développement de projets PV et souhaitait la mettre en œuvre en prenant des responsabilités de Direction dans une PME agile et ambitieuse. Le groupe UNITe est désormais bien reconnu pour son savoir-faire photovoltaïque, notamment en synergie avec des activités d’élevage. UNITe coopère sur le terrain avec des fédérations d’éleveurs telles que la FNO (Fédération nationale des ovins) ou le Syndicat d’élevage de gibiers, mais aussi avec des conseils municipaux et des propriétaires fonciers. Le récent décret publié le 9 avril 2024 par le gouvernement se présente comme une opportunité unique de participer au développement de l’agrivoltaïsme en France. Cette stratégie de recrutement a été enclenchée afin de monter en compétence et de renforcer les équipes aux différents niveaux de l’entreprise :

• Administratif : le pôle est renforcé, pour soutenir les équipes en place et répondre aux nombreux Appels d’Offres lancés sur le marché, de la façon la plus performante possible. Il est piloté par Simon Duhamel, Directeur Administratif et Financier, qui a plus de 10 ans d’expérience dans les énergies renouvelables. Il a la responsabilité de répondre aux objectifs, en trouvant les ressources de financement indispensables.

• Opérationnel : pour concrétiser l’ensemble de ces projets, UNITe peut compter sur l’expertise de Maxime Gonzalez, récemment nommé Directeur des opérations, qui, fort de son expérience d’une quinzaine d’années à la Compagnie nationale du Rhône, est chargé de diriger les opérations de construction des nouvelles centrales photovoltaïques et hydroélectriques, et de l’exploitation de l’ensemble du parc du Groupe. Pour cela, Maxime Gonzalez peut s’appuyer sur les forces vives de l’entreprise, déployées dans les territoires, pour assurer des missions techniques locales et pour renforcer la proximité avec les propriétaires fonciers et les collectivités.

2023 : l’année de la montée en puissance

En 2023, le Groupe a obtenu des permis de construire pour un total de plus de 200 MWc de puissance, avec des contrats de vente d’électricité qui se répartissent entre les appels d’offres organisés par des entreprises privées (contrats de type PPA ou CADE) et ceux de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Plus précisément, dans le cadre du dernier Appel d’Offre de la CRE portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres agricoles, hangars, notamment de type ombrières », UNITe a remporté dix projets photovoltaïques d’une puissance totale de 127 MWc sur un total de 800 MWc, ce qui positionne le groupe UNITe dans le trio de tête des lauréats de la CRE en 2023 dans cette catégorie. Une position confortée dans le dernier classement annuel Finergreen, publié le 20 mars 2024, qui recense les appels d’offre CRE de l’année écoulée. En prenant la troisième marche du podium, UNITe, qui était déjà reconnu comme un leader de l’hydroélectricité, confirme son arrivée en force dans le photovoltaïque. « Nous achevons l’année 2023 avec un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros contre 29 millions d’euros en 2022. UNITe est en forte croissance et nous sommes particulièrement confiants dans l’avenir, un avenir porté par un marché dynamique qui devrait voir se multiplier les opportunités de réponses à des projets » déclare Simon Duhamel, Directeur Administratif et Financier chez UNITe. Mais avant cela, il est indispensable de financer les projets remportés, précise-t-il : « Pour faire sortir nos centrales de terre, les mettre en service et les exploiter, nous avons levé 7,5 millions d’euros en 2023 sur la plateforme de financement participatif ENERFIP. Nous planifions deux nouvelles opérations en 2024 pour un objectif financier identique, qui porterait le montant total levé à 15 millions d’euros. Un financement qui nous permettra de concrétiser les projets en cours, et de nous positionner sur de nouveaux sites afin de proposer des centrales durables et compétitives. »

Encadré

2024 : l’année de l’accélération

Les projections 2024 sont prometteuses pour UNITe, avec le démarrage de la construction de dix centrales photovoltaïques pour une puissance cumulée supérieure à 140 MWc. Pour UNITe, l’objectif est désormais de les mettre en service au plus tôt. Les travaux débuteront au printemps 2024 pour quatre d’entre elles et s’en suivront six nouvelles constructions. Un rythme soutenu, en ligne avec les objectifs du Groupe. « Nous poursuivrons ceVe dynamique en 2024, tout en ayant à l’esprit que nous évoluons sur un marché sur lequel nous devons être agiles et capables d’anticiper. Dans ce contexte, UNITe est capable de proposer, à ceux qui nous rejoignent, un lieu de vie, de performance, de fierté collective et d’épanouissement des talents pour chacun. De plus, nous consolidons notre lien de proximité et de confiance avec les élus locaux, les agriculteurs et les riverains en leur proposant des projets sur-mesure, que nous partageons en toute transparence et avec la pédagogie nécessaire pour assurer l’adhésion de tous » ajoute Alexandre Albanel. « Avec plus de 127 MW de projets en construction et plus de 1,5 GWc de projets en cours de développement en France, le groupe s’engage dans une croissance soutenue et franchira les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires dès 2027. Au-delà de nos objectifs de développement, nous souhaitons avant tout proposer des courbes d’électricité décarbonée et compétitive, qui correspondent aux besoins des consommateurs », conclut Stéphane Maureau, Directeur général du Groupe. Conforté par sa croissance dynamique, UNITe va procéder à une nouvelle vague de recrutements : une vingtaine de collaborateurs viendront à nouveau renforcer les équipes en place d’ici 2025.