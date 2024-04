PPC et MYTILINEOS Energy & Metals : accord stratÃ©gique pour un portefeuille solaire de 2 GW dans 4 pays

Le groupe PPC et MYTILINEOS Energy & Metals viennent de signer un accord-cadre de coopération (CFA) pour le développement et la construction d’un portefeuille de projets solaires pouvant atteindre 2 GW en Italie, en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie. La valeur de l’accord est estimée à 2 milliards d’euros et il devrait être mis en œuvre au cours des trois prochaines années.

L’accord entre les deux parties porte précisément sur environ 90 projets solaires appartenant à MYTILINEOS en Italie (503 MW), en Roumanie (516 MW), en Bulgarie (500 MW) et en Croatie (445 MW), qui se trouvent à différents stades de développement. En vertu de cet accord, MYTILINEOS se chargera du développement et de la construction de ces projets, qui seront ensuite acquis par le groupe PPC une fois leur raccordement au réseau électrique des pays susmentionnés achevé.

3,4 millions de tonnes d’émissions de CO2 évitées

L’expérience de MYTILINEOS dans la mise en œuvre de projets complexes dans secteur des sources d’énergie renouvelables au niveau international a été un catalyseur de la confiance de PPC quant à la coopération entre les parties et constitue une garantie de la bonne mise en œuvre de l’accord. L’accord-cadre conclu entre les deux parties marque un tournant dans le rôle de premier plan que les entreprises grecques peuvent jouer dans l’ensemble de la région et dans la sécurité énergétique de l’Europe. L’accord est également une étape importante pour la transition énergétique, les projets d’énergie verte développés dans le cadre du contrat devant fournir de l’électricité à 320 000 ménages et remplacer 3,4 millions de tonnes d’émissions de CO2. « Il s’agit d’un accord important entre deux entreprises grecques de premier plan, ayant une présence internationale, qui étendent leur présence en Europe du Sud-Est et en Italie. Nous sommes très heureux de cette évolution, car ce n’est pas la première fois que nous collaborons avec PPC au développement de projets d’énergie verte à l’échelle internationale. L’accord démontre une fois de plus les capacités de l’entrepreneuriat grec à l’échelle internationale. Nous sommes profondément convaincus que les deux entreprises continueront à diriger et à catalyser cette dynamique vers un avenir vert et durable. » précise Ioannis Kalafatas, directeur général de l’énergie chez MYTILINEOS.

Le groupe PPC : croissance en Europe du Sud-Est

Pour le groupe PPC, cet accord constitue une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance en Europe du Sud-Est, récemment présentée à la communauté des investisseurs, et dont l’énergie verte constitue un pilier essentiel. Grâce à cet accord, le groupe PPC va acquérir des projets de sources d’énergie renouvelable en dehors de la Roumanie, où il est déjà très présent, et dans trois nouveaux pays, à savoir l’Italie, la Bulgarie et la Croatie. La stratégie du groupe PPC consiste à se développer en Europe du Sud-Est et à tirer parti des possibilités de création de valeur entre les pays grâce au corridor énergétique en cours de création. Grâce à sa présence dans différentes zones géographiques et à un portefeuille d’énergies renouvelables élargi et complémentaire, le groupe PPC entend tirer parti des différentes conditions météorologiques de chaque région. Le groupe PPC a pour objectif de disposer d’une capacité totale installée de 8,9 GW dans le secteur des sources d’énergie renouvelable d’ici à 2026. « L’accord que nous avons signé crée de la valeur pour les deux parties et consolide la présence de notre groupe en Europe du Sud-Est. L’ajout progressif de nouveaux projets au portefeuille des sources d’énergie renouvelable de PPC, dans de nouveaux pays, conformément à notre stratégie, nous permet de tirer parti de notre planification globale pour la création de corridors énergétiques dans l’ensemble de la région. L’expérience de MYTILINEOS dans la réalisation de projets complexes dans le domaine des sources d’énergie renouvelable et la réussite de partenariats antérieurs sont autant de garanties d’une mise en œuvre rapide et sans heurts de l’accord » ajoute le PDG adjoint et responsable du segment des sources d’énergie renouvelable du groupe PPC, Konstantinos Mavros.

MYTILINEOS Energy & Metals : poursuite de la croissance de M Renewables

Pour MYTILINEOS, cet accord s’inscrit dans la stratégie de croissance plus large de M Renewables pour la mise en œuvre de son portefeuille international, notamment l’entrée récente sur le marché canadien avec des projets de 1500 MW ainsi que l’exécution du programme de rotation des actifs, par lequel MYTILINEOS finance, entre autres, la croissance continue du secteur des énergies renouvelables. La nature multi-niveaux de l’accord (portée géographique, calendrier des projets) souligne la profondeur du portefeuille de M Renewables. MYTILINEOS a déjà assuré une présence significative et une longue expérience sur les marchés à l’échelle mondiale, à la fois en termes de projets de développement, d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et d’exploitation (O&M), ayant mis en œuvre des projets de milliers de MW dans un certain nombre de pays, tandis que le portefeuille total, à la suite de l’accord de coopération stratégique du CPP et de l’investissement au Canada, s’élève à 10 500 MW. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le marché italien, qui est d’une importance stratégique pour MYTILINEOS, puisqu’il y bénéficie d’une présence à long terme et d’un vaste portefeuille de projets dépassant 2,5 GW, cet accord donnera un nouvel élan et accélérera la mise en œuvre du plan d’investissement de MYTILINEOS en Italie, qui vise à renforcer sa présence (modèle de service public intégré) dans le secteur de l’énergie du pays.