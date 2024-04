SolarEdge acquiert Wevo Energy, une entreprise de logiciels d’optimisation et de gestion de la recharge des vÃ©hicules Ã©lectriques

SolarEdge vient de finaliser l’acquisition de la totalité du capital social de Wevo Energy. Wevo est une start-up spécialisée dans l’optimisation et la gestion de la recharge des Véhicules Électriques (VE) pour les sites disposant d’un grand nombre de chargeurs de VE, tels que les immeubles d’habitation, les parkings sur les lieux de travail et les lieux de recharge publics Une synergie pertinente entre spécialiste du solaire et un expert de la mobilité électrique !

Le logiciel de Wevo est conçu pour être indépendant des fabricants de borne et prend en charge les principaux protocoles ouverts du secteur. Cela permet une tarification et une facturation multi-utilisateurs, une hiérarchisation des horaires de charge, une gestion prédictive des besoins en énergie et toute une série de services supplémentaires. À ce jour, Wevo a électrifié plusieurs milliers de places de parking en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Wevo est déjà intégré aux chargeurs de VE, aux onduleurs solaires et aux compteurs de SolarEdge, pour une vision en temps réel de la production solaire, de la consommation d’électricité du réseau et de la charge des VE. « La mission de Wevo est de rendre la recharge des VE accessible en électrifiant chaque place de parking. En tant que filiale de SolarEdge, nous serons en mesure de développer une solution combinée, offrant une expérience transparente aux conducteurs de VE en optimisant la charge avec de l’énergie solaire propre et en maximisant les économies de coûts. Cela permettra de faire un grand pas en avant vers un avenir à faibles émissions de carbone. » souligne Teddy Flatau, PDG de Wevo Energy.

« La pierre angulaire pour l’énergie solaire connectée aux VE »

La solution Wevo fera également partie du système d’optimisation énergétique SolarEdge ONE pour le segment tertiaire, conçu pour offrir aux clients de SolarEdge une solution unique d’optimisation énergétique qui orchestre et intègre la production solaire sur site, le stockage sur batterie et la recharge à grande échelle des véhicules électriques. « Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de la stratégie de SolarEdge visant à améliorer son portefeuille de logiciels pour le segment tertiaire. Nous sommes ravis que Wevo rejoigne l’équipe de SolarEdge suite à notre investissement initial et aux progrès impressionnants qu’elle a réalisés au cours de l’année écoulée. Alors que le marché des véhicules électriques continue de croître, l’énergie renouvelable distribuée sera essentielle pour libérer tout le potentiel de l’électrification de la mobilité. Les capacités logicielles et le savoir-faire de Wevo représentent la pierre angulaire pour l’énergie solaire connectée aux VE, et font aujourd’hui partie de l’écosystème énergétique de SolarEdge » conclut Zvi Lando, PDG de SolarEdge Technologies.