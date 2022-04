UNITe et lâ€™agrivoltaÃ¯sme : dÃ©jÃ  10 ans dâ€™expÃ©rience et de nombreux projets

On qualifie d’agrivoltaïques les installations permettant de coupler une production agricole (constituant l’activité principale) à une production photovoltaïque (constituant l’activité secondaire) tout en permettant une synergie entre les deux productions. Avec plus de 10 ans d’expérience dans cette approche vertueuse, UNITe est l’un des leaders Français de l’agrivoltaïque.

En 2011, UNITe a construit et mis en service une installation illustrant parfaitement cette définition, appliquée au cas de la pisciculture. Le partenaire d’UNITe, premier producteur européen de truites d’élevage, exploitait le site landais en plein air, depuis les années 1970.

Exemple de photovoltaïque adapté aux besoins de la pisciculture

La mise en place d’ombrières photovoltaïques sur les bassins d’aquaculture est un exemple emblématique de synergie entre l’activité première, qu’est l’aquaculture et l’activité secondaire qu’est la production d’électricité renouvelable. En effet, les ombrières photovoltaïques apportent à l’aquaculture de nombreux avantages, qualitatifs et quantitatifs :

· L’ombrage limite le réchauffement excessif de l’eau, néfaste aux poissons d’élevage, et entrainerait de surcroit l’apparition d’algues nuisibles.

· L’éclairage tamisé par les panneaux solaires évite les brusques variations de lumière, qui stressent les truites, qui nuisent à leur bien-être et leur bon développement,

· Les ombrières, complétées par des filets, protègent les truites contre les oiseaux prédateurs, qui stresseraient les truites et réduiraient la production,

· La redevance payée par UNITe au site d’aquaculture constitue un revenu additionnel régulier, sur une longue durée.

De nombreux autres projets équivalents sur d’autres sites aquacoles ou agricoles

Les panneaux photovoltaïques de ces ombrières constituent une centrale de production d’électricité locale et durable intéressante :

· Sur un site de 8ha, l’ensemble des ombrières a une puissance de plus de 4 MW crète,

· La production annuelle est d’environ 5 000 000 kWh/an, ce qui correspond à la consommation d’environ 20 000 habitants,

· Cette installation est exploitée par UNITe, qui a pris en charge l’investissement, s’occupe de la maintenance et l’exploitation de la centrale.

UNITe et son partenaire aquaculteur sont satisfaits de cette coopération qui a démontré dans la durée, la réalité des synergies d’activité et l’absence de conflits d’usage de l’espace.

UNITe développe actuellement de nombreux autres projets équivalents sur d’autres sites aquacoles et sur des sites de culture ou d’élevage, toujours à la recherche d’une synergie réelle et sérieuse entre la production d’énergie solaire et la production aquacole ou agricole