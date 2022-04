Plug et Walmart signent un partenariat majeur dans lâ€™hydrogÃ¨ne vert

Plug Power et Walmart annoncent la signature d’un contrat d’approvisionnement en hydrogène vert de 20 tonnes par jour. Il permettra d’alimenter jusqu’à 9 500 chariots élévateurs répartis entre les différents centres de Walmart aux États Unis. Cet accord est une étape supplémentaire dans l’ambition de Walmart d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Plug signe ainsi l’un de ses premiers contrats de fourniture d’hydrogène vert, témoignant de la pertinence des investissements réalisés depuis plusieurs années par Plug pour développer son réseau d’hydrogène vert.

« Walmart a fait le choix des solutions hydrogène et des technologies de piles à combustible il y a plus de dix ans. Depuis, nos solutions hydrogène améliorent la productivité des opérations de Walmart » déclare Andy Marsh, PDG de Plug. “Désormais, grâce à notre hydrogène vert, Walmart pourra réduire significativement ses émissions carbones. Nous sommes heureux d’accroître notre relation avec Walmart et de concrétiser notre vision commune d’un avenir reposant sur l’hydrogène vert”.

« L’hydrogène est essentiel pour nous aider à mettre en place une chaîne d’approvisionnement plus durable et les solutions hydrogène de Plug nous permettent de progresser dans ce domaine », souligne Jeff Smith, Directeur des Services de Maintenance de la Chaîne d’Approvisionnement chez Welmart. « L’approvisionnement en hydrogène vert peut aider Walmart à se rapprocher de son objectif zéro émission d’ici 2040. »

L’hydrogène vert est fabriqué à partir d’un processus d’électrolyse de l’eau et d’électricité provenant uniquement d’énergies décarbonées. Seul de l’oxygène inoffensif est émis pendant le processus, ce qui en fait une solution énergétique propre, sûre et abordable. Grâce aux investissements de Plug tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert, et notamment via l’acquisition de Applied Cryo Technologies, l’entreprise livrera de l’hydrogène vert liquide aux installations de distribution de Walmart dans des camions citernes spécialisés.

Au cours des dernières années, Plug a concrétisé la mise en place d’usines de production d’hydrogène vert à travers le monde pour répondre à la demande de décarbonisation de l’économie et relever le défi de l’urgence climatique. L’entreprise vise une production d’hydrogène vert de 70 tonnes par jour d’ici fin 2022, de 500 tonnes par jour en Amérique du Nord d’ici 2025, et de 1 000 tonnes par jour à l’échelle mondiale d’ici 2028.

Plug : un acteur clé de l’hydrogène vert en France

En France, Plug collabore avec l’entreprise Lidl, qui a annoncé en mars 2022 l’ouverture à Carquefou de sa première plateforme logistique d’Europe ayant recours à l’hydrogène vert. Plug fournit les équipements nécessaires à la mise en place de la solution hydrogène grâce à sa pile à combustible. Plug réalisera également la maintenance de l’ensemble des équipements sur le site.

En mars 2022, Plug a inauguré avec Renault une nouvelle usine d’assemblage des piles à combustible dans le cadre de leur coentreprise Hyvia. Située à Flins (Yvelines), l’usine va assembler des piles à combustible, notamment un modèle de 30 kW qui alimente le Renault Master H2-TECH. D’ici la fin de l’année, la ligne d’assemblage et de test des piles à combustible atteindra une capacité de 1 000 unités/an.