Edito/ Plus que jamais, lâ€™Ã©nergie solaire est une Ã©nergie de paix

Quand l’actualité rattrape la mémoire ! Souvent dans ses lignes, nous avons évoqué l’énergie solaire comme une énergie de paix, une énergie largement répartie sur la planète loin de tout conflit de territoire, une énergie compétitive et propre qui permet de lutter contre les effets dévastateurs des changements climatiques, une énergie vertueuse entre toutes.

Le dramatique conflit ukrainien vient nous rappeler combien nos allégations sur la question avaient de sens. A posteriori. Dans cette guerre, l’énergie tient un rôle bien particulier. Le gaz russe devient arbitre des inélégances crasses, des dépendances toxiques et géopolitiques. Il contraint, il avilit. La servitude de l’Europe en témoigne. L’énergie fossile des steppes de Sibérie dicte les politiques internationales des Etats de l’Europe Occidentale.

Dans cette guerre, il est également impossible de passer sous silence le rôle de l’énergie nucléaire. Inutile de rappeler que le premier fait d’arme capital des Russes juste après l’invasion de l’Ukraine a été la prise de contrôle de la centrale de Tchernobyl. Tout un symbole ! Avant de faire tomber quelques jours plus tard, le plus grand site de production nucléaire européen : Zaporijjia.

Au-delà de la prétérition, il est bon de marteler que le nucléaire civil et le militaire ne sont pas deux activités distinctes. La fabrication des combustibles et leur retraitement correspondent à des processus intimement imbriqués. Le nucléaire est certes, une énergie de dissuasion, mais elle est aussi une énergie de guerre. Et le missile russe Satan 2 Intercontinental, son représentant le plus machiavélique.

Le déploiement rapide d’un nouveau paradigme énergétique en Europe s’impose donc. Il se mue en impératif vital d’apaisement et de régulation. Dans ce contexte, le syndicat Enerplan a dévoilé un plan d’urgence pour faire de l’énergie solaire, l’un des piliers incontournables de cette nouvelle donne. Aujourd’hui, chaque kWh renouvelable produit en Europe efface un kWh de gaz russe. C’est un fait, une vérité irréfragable. Il est temps à présent d’ouvrir grandes les vannes du solaire en France et en Europe pour ébranler à tout jamais la soumission énergétique des despotes.

« La paix est la seule bataille qui vaille la peine d’être menée » écrivait Camus. A n’en pas douter, l’énergie solaire est une alliée précieuse pour mener à bien cette mère de toutes les batailles. L’énergie solaire porte l’espoir, cet habit de lumière coruscant dans l’ombre d’un chagrin militaire et mortifère. Une énergie de la paix…