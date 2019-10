Unique en France/Power Road : le rayonnement solaire stockÃ© par lâ€™enrobÃ© dâ€™un parking permet de chauffer un bÃ¢timent

Le Département de l’Hérault a réalisé un nouveau bâtiment à énergie positive exemplaire et innovant, qui multiplie les dispositifs techniques d’économie et de production d’énergie. Il a été inauguré jeudi 03 octobre dernier par Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental de l’Hérault !

Accueillant les services des routes et des forestiers sapeurs du département de l’Hérault, la construction innovante inaugurée début octobre à Olonzac associe panneaux photovoltaïques, sondes géothermiques et bénéficie pour l’enrobé de son parking du système de « route à énergie positive » Power Road d’Eurovia, utilisé pour la première fois en France dans un bâtiment tertiaire. Ce dispositif d’innovation écologique permet de récupérer et stocker l’énergie générée par le rayonnement solaire sur des enrobés.

Et la chaussée de devenir un échangeur thermique

« Les enjeux énergétiques dans le secteur de la construction sont primordiaux dans l’Hérault, qui fait face à une forte croissance démographique. Le Département a choisi le site d’Olonzac pour faire un travail exemplaire et innovant. Si ce chantier expérimental s’avère concluant, les technologies déployées pourraient se généraliser » déclare Kléber Mesquida, Président du Département de l’Hérault. En été, une chaussée peut atteindre 60°C en surface et 40°C sur ses 10 premiers centimètres : l’essence même du procédé expérimenté à Olonzac consiste donc à récupérer cette énergie générée par le rayonnement solaire sur des enrobés, au plus près des besoins, pour contribuer au chauffage des nouveaux bâtiments. La couche supérieure de la chaussée dans la cour des bâtiments devient alors un échangeur thermique constitué de tubes dans lequel circule un fluide caloporteur.

Des puits géothermiques profonds

Dans la logique de « circuit court d’énergie », l’énergie solaire thermique captée par les enrobés est emmagasinée sous forme de calories dans le sous-sol par le biais de sondes géothermiques profondes. Dès que le soleil brille, via un système de pompe à chaleur, cette énergie issue du rayonnement solaire sur les enrobés est soit réutilisée directement vers le bâtiment, soit emmagasinée sous forme de calories dans le sous-sol par le biais de puits géothermiques profonds. L’hiver, elle est ensuite récupérée et distribuée pour les besoins de chauffage ou de production d’eau chaude. Ce système utilisant Power Road permet de booster la production de chauffage et d’améliorer le rafraichissement du bâtiment technique. Grâce à un parking à double vocation !

Encadré

Le projet PowerRoad en chiffres

Surface des bureaux et atelier à chauffer : 720 m²

Surface voirie équipée : 400 m²

27 occupants (8 personnes du siège de l’agence routière / 12 agents routiers / 6 forestiers-sapeurs)

Besoins de chauffage : 21 MWh/an

Besoins de rafraichissement : 2.4 MWh/an

Réduction des émissions de CO2 : 6 tonnes par an (par rapport à une chaudière conventionnelle gaz).

Coût de l’opération : 296 000 € – 100% financés par le Département de l’Hérault

Le procédé Power Road d’Eurovia a été lauréat de l’appel à projets « Route du futur » opéré par l’ADEME, mais aussi de l’appel à projets « Innovation Routes et Rues CIRR 2018 » lancé par le Ministère de la transition écologique et solidaire.