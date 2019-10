EDF ENR dÃ©passe les 2 000 centrales solaires monitorÃ©es grÃ¢ce Ã  son Centre de Supervision innovant

Afin de garantir à ses producteurs professionnels industriels et agricoles, la conformité, la sécurité et la performance de leur installation solaire, EDF ENR place l’activité Supervision et Maintenance au cœur même de son métier. Présentation du Centre d’Exploitation installé à Limonest dans le Rhône et dédié à la supervision des générateurs photovoltaïques !

EDF ENR, leader européen de la Supervision et Maintenance, assure le suivi quotidien à distance des données de production de plus de 2 000 sites professionnels pour un total de 190 MWc, grâce à son Centre de Contrôle basé à Limonest (69).

7 experts 7j/7

Une équipe de 7 Experts Superviseurs veille ainsi au bon fonctionnement des installations photovoltaïques 7j/7 grâce à un logiciel d’exploitation spécialement développé par EDF ENR. Ce logiciel est composé d’algorithmes intelligents pour détecter les anomalies de sous-performance d’une installation. Un développement interne qui garantit la maîtrise totale de l’évolution du logiciel et l’amélioration continue des paramètres d’analyse. Les données de production sont analysées en continu pour détecter au plus vite les incidents, réaliser un pré-diagnostic en salle de contrôle, dépanner si possible en ligne et déclencher une intervention de maintenance préventive ou corrective ciblée si nécessaire. Assurer une surveillance et une exploitation en temps réel ainsi qu’une maintenance régulière des installations maximise leur bon fonctionnement, augmente la durée de vie des équipements et optimise le rendement des investissements.

Une cellule consacrée à l’analyse de la performancUne cellule de management de la performance des actifs photovoltaïques a été mise en place depuis le début de l’année au sein de la division d’exploitation afin de garantir la production de l’installation et maximiser les gains. Elle a pour vocation d’effectuer des analyses hebdomadaires pour détecter les éventuelles sous-performances et augmenter la valeur des actifs en les aidant à surperformer. Une expérience et une expertise récompensées par un taux de satisfaction de 87% concernant les services de supervision et de maintenance proposés par EDF ENR.