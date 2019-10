Ademe/Tecsol : JournÃ©e AIE PVPS sur la recherche internationale PV le 28 novembre prochain Ã  Sophia Antipolis

L’Ademe et Tecsol organisent la Journée AIE PVPS sur la recherche internationale photovoltaïque. Elle aura lieu le 28 novembre 2019 à Sophia Antipolis (Ademe). L’évènement sera gratuit et permettra de faire un point complet sur la recherche internationale dans le domaine du photovoltaïque, objet du programme PVPS de l’AIE. Ce tour d’horizon sera effectué via la présentation des actions de recherches spécifiques traitant des sujets fondamentaux du domaine (Analyse du Cycle de Vie, gestion réseau, PV et mobilité, etc…) Ces présentations seront menées par des membres des tâches de AIE PVPS.

La journée sera agrémentée de séances de discussions et de débats et offrira la possibilité aux participants d’échanger entre eux sur de potentiels futurs projets innovants ou d’obtenir des conseils auprès des membres des tâches de l’AIE PVPS. La dernière table ronde de la journée sera ainsi consacrée aux mécanismes pour rebooster la R&D en France sur le photovoltaïque.

Comment rendre la participation française à l’AIE plus attractive ?

Comment influencer les programmes de recherche PVPS pour permettre de valoriser la R&D française ?

Comment stimuler la production de résultats français au sein de PVPS et leur valorisation ?

Comment mieux valoriser les résultats obtenus dans les différentes Tâches au niveau national ?

Autant de questions qui, à n’en pas douter, trouveront des réponses au cours de cette journée du 28 novembre.

