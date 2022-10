Unifergie accompagne Volta en finanÃ§ant ses centrales photovoltaÃ¯ques en toitures

Volta, développeur et producteur indépendant d’énergie renouvelable, et Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring ont signé un partenariat pour financer des centrales photovoltaïques en toitures à hauteur de 32 millions d’euros. Cette opération permettra au groupe Volta de financer la construction de nouvelles centrales et de refinancer une partie de son portefeuille actuel de centrales en toitures.

Le programme de financement et de refinancement de Volta porte sur un total de près de 200 toitures photovoltaïques réparties sur plusieurs zones géographiques : Sud-Ouest, Ouest et Corse. Les centrales financées sont constituées majoritairement de hangars agricoles et portent sur un total de plus de 25 MWc.

Un portefeuille de projets en forte croissance

Le groupe Volta détient désormais un portefeuille de plus de 50 MWc de projets en toitures en métropole, en stade de développement, en construction ou en exploitation. Cette opération permettra de refinancer une partie des projets en exploitation pour dégager des capacités financières afin de lancer la construction des futures centrales.

Volta, spécialiste des actifs en toitures

Avec la finalisation de ce financement, Volta confirme sa position d’acteur de référence sur les toitures photovoltaïques en milieu agricole avec un maillage national de ses actifs. Volta compte poursuivre son développement sur ce secteur de marché en étendant son activité aux toitures de tailles moyennes (200 à 500 kWc) et grandes (> 1MWc).

Unifergie et Volta, une confiance renouvelée

Ce financement renforce la collaboration entre les groupes Volta et Crédit Agricole Leasing & Factoring après un premier programme de financement de 11,5 millions d’euros, mis en place en 2020 et portant sur le financement d’une soixantaine de toitures situées dans le sud-est de la France.

Unifergie, un acteur majeur du financement de la transition énergétique

Depuis plus de 20 ans, Unifergie, filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring, finance des projets liés à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies vertes qui concourent au développement durable. Cette opération s’inscrit dans le cadre du Projet sociétal du groupe Crédit Agricole et notamment son engagement d’agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone. « Unifergie, accompagnée des Caisses Régionales, confirme son engagement et sa confiance envers le groupe VOLTA, au travers du financement de cette nouvelle opération. Nous sommes très heureux de poursuivre notre accompagnement du groupe VOLTA : ses perspectives de croissance, la qualité de ses équipes et son expertise, placent VOLTA au cœur de la stratégie d’Unifergie et des Caisses Régionales du Crédit Agricole visant notamment à favoriser le développement des entreprises françaises et à soutenir la transition énergétique et environnementale » affirme Marion de Thoré, Ingénieur Commercial UNIFERGIE Pôle.