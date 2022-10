Les quatre préconisations d’Enercoop pour étoffer le plan de sobriété du gouvernement

Enercoop estime que le plan de sobriété du gouvernement est un bon premier pas pour nous permettre de traverser la crise de l’énergie tout en œuvrant en faveur de la transition énergétique ; le fait notamment d’avoir suivi les recommandations de négaWatt sur le volet bâtiment sont à souligner (température maximale de 19°, décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe, réduire l’utilisation de l’eau chaude). Reste à transformer les paroles en actes et à donner les moyens aux citoyens de le faire, individuellement et collectivement. Autour de quatre axes à développer !

« L’important aujourd’hui reste de permettre de répondre aux enjeux à long terme et de pérenniser ce type de mécanisme, afin d’aller au-delà d’une approche de réaction à la crise et de bel et bien repenser notre modèle énergétique » confie-t-on chez Enercoop. Il est par ailleurs intéressant de noter que la notion de sobriété, qu’Enercoop défend depuis sa création, est pleinement entrée dans le vocabulaire du gouvernement quand, il y a quelques mois encore, elle était associée à l’image de « communautés amish ». Il sera nécessaire d’accompagner une transformation des usages et pas uniquement des “gains en efficacité” ou une collection de gestes symboliques, comme l’a déclaré le président de la République. En effet, le combat contre le changement climatique ne se fera pas efficacement par des petits gestes et sans un changement culturel choisi, que les pouvoirs publics doivent impulser massivement. Malgré tout, si le gouvernement agit et demande de fournir des efforts, il n’aiguille pas concrètement les citoyens pour les réaliser.

Autoconsommation collective et déploiement des PPA

Enercoop propose ainsi 4 axes à développer :