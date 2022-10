Gestion d’actifs : VSB Ã©nergies nouvelles affiche de nouvelles ambitions

A l’occasion de la tenue du 12ème Colloque National Eolien, VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et exposant au colloque, annonce renforcer ses ambitions en matière de gestion d’actifs avec un nouvel objectif : gérer 1 GW (éolien et PV) à l’horizon 2025. La gestion d’actifs, une offre à 360° pour VSB énergies nouvelles !

L’offre de VSB en matière de gestion d’actifs couvre 3 segments. VSB assure tout d’abord la gestion technique des parcs éoliens et photovoltaïques. Cela regroupe notamment le suivi de performance des actifs, le suivi des contrats, la conformité réglementaire, les échanges avec l’administration, le reporting et une présence terrain. VSB gère également en interne la maintenance des installations photovoltaïques avec les équipements les plus modernes du marché (ex : caméra thermique en drone). En matière de gestion administrative et commerciale, VSB assure pleinement le rôle de délégué administratif. Son activité englobe la gestion courante des sociétés, le suivi des comptes et de la fiscalité, le controlling & reporting, le financement de projet, la valorisation et l’apport de conseils. Dernier volet, la valorisation de l’énergie : VSB valorise l’électricité produite par sa mise en vente sur le marché libre en assurant la vente de cette dernière post contrat d’achat ou sous complément de rémunération. VSB valorise également les certificats de capacité en accompagnant ses clients sur leur obligations (reporting REMIT, CRE). Enfin, VSB porte une attention particulière à la gestion globale de l’énergie. Les enjeux techniques d’intégration des EnR sur le réseau électrique (intermittence, équilibre production / consommation) et les enjeux territoriaux invitent à imaginer et à mettre en œuvre des modèles innovants. VSB gère actuellement 800 MW en suivi d’actifs, soit 55 parcs éoliens et 90 centrales photovoltaïques. Son objectif est d’atteindre 1 GW à horizon 2025, soit une croissance de 25% de l’activité.

VSB énergies nouvelles, un énergéticien à part entière

L’activité de gestion d’actifs constitue un des 5 piliers du plan stratégique 2025 de VSB énergies nouvelles. Il y a deux ans, VSB énergies nouvelles opérait un virage stratégique en affichant la volonté de mener de front la gestion de projets pour ses clients, tout en développant également des projets pour son propre compte. L’objectif de VSB ? Se positionner comme un énergéticien à part entière et intégrer le Top 10 des producteurs d’énergie indépendants européens.

Cette ambition passe par le déploiement de 4 axes stratégiques : augmenter le portefeuille de projets en développement, développer des nouveaux marchés dont celui du repowering, augmenter les activités de M&A (Mergers & Acquisitions), et enfin développer l’expertise en management d’actifs. « La gestion d’actifs est une activité particulièrement importante pour un énergéticien comme VSB énergies nouvelles », explique Maël Lagarde DG/Gérant de VSB énergies nouvelles. «C’est elle qui assure notre présence sur le terrain et qui nous donne l’opportunité de nourrir notre expertise, un savoir-faire particulièrement reconnu qui nous permet de faire la différence.»