Une voiture solaire de course dans le traficâ€¦câ€™est possible!

Un essai routier belge avec la voiture solaire de course Apollo Infinite montre que la technologie de contact arriÃ¨re LONGi est prÃªte Ã relever les dÃ©fis de la mobilitÃ© urbaineâ€¦

Fin avril, l’Ã©quipe Innoptus Solar a rÃ©alisÃ© un essai routier de 200 kilomÃ¨tres Ã travers la Belgique Ã l’aide de la voiture de course solaire Infinite Apollo. Ce vÃ©hicule est Ã©quipÃ© de la technologie de retour de contact LONGi et de solutions photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©es au vÃ©hicule. Le test a eu lieu sur des routes urbaines dans des conditions de circulation rÃ©elles et avec une irradiance solaire variable afin d’Ã©valuer les performances de la technologie dans des environnements opÃ©rationnels complexes.

L’essai routier belge sert de validation finale pour les systÃ¨mes de vÃ©hicules avant American Solar

DÃ©fiÂ ! En mars 2026, LONGi a annoncÃ© qu’elle fournirait une technologie de retour de contact et des solutions solaires flexibles pour l’American Solar Challenge. Le tour de 200 kilomÃ¨tres Ã travers la Belgique a servi de validation prÃ©-course pour les systÃ¨mes du vÃ©hicule avant le dÃ©but de la compÃ©tition en juillet 2026. Avant ce test, l’Ã©quipe solaire Innoptus a dÃ©veloppÃ© la voiture sur dix mois et a effectuÃ© plusieurs milliers de kilomÃ¨tres de conduite pour Ã©valuer les performances des modules solaires amÃ©liorÃ©s et des systÃ¨mes de batteries.

La coopÃ©ration technique avec Sibelco permet l’intÃ©gration des cellules de contact arriÃ¨re LONGi dans les courses solaires

Le projet implique une coopÃ©ration technique oÃ¹ Sibelco fournit le sable de quartz de haute puretÃ© utilisÃ© dans la fabrication des cellules solaires. LONGi utilise ce matÃ©riau pour produire les cellules de retour de contact et les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©s dans l’Apollo Infinite. Lors de la tournÃ©e belge, la voiture a maintenu une puissance stable tout en naviguant dans la circulation active et dans des conditions lumineuses changeantes sur six emplacements diffÃ©rents.

La dÃ©monstration du fourgon solaire met en lumiÃ¨re les applications de mobilitÃ© en Allemagne et en France

Dans un autre projet solaire urbain, le LONGi Solar Van a voyagÃ© de France via Francfort en Allemagne jusqu’Ã sa destination Ã Dessel. Avec cela, LONGi a offert des dÃ©monstrations publiques supplÃ©mentaires de technologies d’Ã©nergie propre dans les espaces urbains. Les performances de la voiture solaire de course et les affichages techniques du van ont fourni des informations sur les applications solaires actuelles dans le secteur de la mobilitÃ©.