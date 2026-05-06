elec calc SOLAR : le logiciel tout en un du photovoltaÃ¯que

La solution elec calc SOLAR en saisie libre combine dimensionnement PV, analyse des flux de puissance et raccordement HTA dans une Ã©tude Ã©lectrique complÃ¨te. DÃ©sormais, bureaux d’Ã©tudes, ingÃ©nieurs et installateurs sont en capacitÃ© de dimensionner l’ensemble de leur projet photovoltaÃ¯que, du panneau Ã la borne de recharge, dans un seul environnement, sans rupture entre les Ã©tudes DC et AC.

Les projets photovoltaÃ¯ques ne sont plus des installations isolÃ©es : ils intÃ¨grent dÃ©sormais les usages du site (IRVE, autoconsommation), la distribution BT complÃ¨te du bÃ¢timent, et parfois un raccordement HTA. Aujourd’hui, les bureaux d’Ã©tudes, ingÃ©nieurs et installateurs doivent jongler entre un logiciel solaire pour la partie DC et un logiciel Ã©lectrique pour la partie AC, au prix de ressaisies, d’incohÃ©rences et de risques de non-conformitÃ©. Avec elec calc SOLAR, ce cloisonnement disparaÃ®t. Dans un environnement unique Ã saisie libre, l’ingÃ©nieur dimensionne l’ensemble de l’installation des chaÃ®nes de modules jusqu’au tableau gÃ©nÃ©ral BT, analyse les flux de puissance multi-sources et Ã©tend l’Ã©tude jusqu’au raccordement HTA, conformÃ©ment aux normes UTE C 15-712-1 et NF C 15-100.

Un seul outil, de la chaÃ®ne DC au raccordement rÃ©seau

elec calc SOLAR prend en charge l’intÃ©gralitÃ© du dimensionnement Ã©lectrique d’un projet solaire :

â€¢ Partie DC (UTE C 15-712-1) : chaÃ®nes de modules, entrÃ©es MPPT, onduleurs, sections de cÃ¢bles DC, protections et parafoudres DC.

â€¢ Partie AC BT (NF C 15-100) : tableaux Ã©lectriques, protections AC, sections de cÃ¢bles, usages du site dont IRVE et autoconsommation.

â€¢ Raccordement rÃ©seau : calculs multi-sources, chutes de tension, courants de court-circuit, analyse foudre, raccordement BT ou via transformateur HT, extension possible jusqu’au rÃ©seau HTA.

Toute modification se propage immÃ©diatement Ã l’ensemble des calculs, DC comme AC. Le dimensionnement reste cohÃ©rent de bout en bout, sans ressaisie ni rupture entre les Ã©tudes.

Une modÃ©lisation libre, adaptÃ©e Ã la rÃ©alitÃ© des projets

OmbriÃ¨res de parking, toitures industrielles multi-onduleurs, centrales au sol raccordÃ© en HTA : les architectures photovoltaÃ¯ques sont de plus en plus variÃ©es. LÃ oÃ¹ les outils du marchÃ© imposent des circuits types, elec calc SOLAR permet une saisie libre de l’architecture Ã©lectrique, sans schÃ©ma prÃ©dÃ©fini. L’ingÃ©nieur modÃ©lise exactement son projet, tel qu’il sera construit.

Une conformitÃ© normative vÃ©rifiÃ©e en temps rÃ©el

Les contrÃ´les normatifs sont intÃ©grÃ©s tout au long de l’Ã©tude, et non en Ã©tape finale. Surcharges thermiques, protections mal dimensionnÃ©es, chutes de tension excessives : chaque non-conformitÃ© est signalÃ©e immÃ©diatement. La gamme elec calc est agrÃ©Ã©e ELIE BT 2025, rÃ©fÃ©rentiel GIMELEC reconnu par les bureaux de contrÃ´le. Notes de calcul, schÃ©mas Ã©lectriques et nomenclatures matÃ©riels sont gÃ©nÃ©rÃ©s en un clic, prÃªts Ã Ãªtre transmis.

Une base technique riche, une continuitÃ© avec archelios PRO

elec calc SOLAR s’appuie sur la base de donnÃ©es photovoltaÃ¯que de la gamme archelios : plus de 12 000 rÃ©fÃ©rences constructeurs (modules, onduleurs, parafoudres DC et AC, protections) rÃ©guliÃ¨rement mises Ã jour. Pour les utilisateurs d’archelios PRO, l’architecture photovoltaÃ¯que (chaÃ®nes, onduleurs, MPPT) est importÃ©e directement dans elec calc SOLAR sans ressaisie : l’Ã©tude solaire devient instantanÃ©ment une Ã©tude Ã©lectrique complÃ¨te. Â« Le photovoltaÃ¯que est devenu une composante Ã part entiÃ¨re des installations Ã©lectriques. Avec elec calc SOLAR, il est dÃ©sormais intÃ©grÃ© au cÅ“ur de lâ€™Ã©tude Ã©lectrique, permettant de concevoir et dimensionner lâ€™ensemble du projet dans une approche continue, sans rupture ni compromis sur la conformitÃ© Â» conclut JÃ©rÃ´me Mullie, Directeur Technique, Trace Software. Â