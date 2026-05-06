Soulager la pression sur les rÃ©seaux Ã©lectriques europÃ©ens grÃ¢ce Ã  lâ€™Ã©lectricitÃ© temporaire

Face Ã la congestion croissante des rÃ©seaux Ã©lectriques europÃ©ens, le recours Ã des solutions dâ€™Ã©lectricitÃ© temporaire apparaÃ®t comme un levier concret pour maintenir la continuitÃ© dâ€™alimentation et accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique. Câ€™est le constat dâ€™un nouveau livre blanc publiÃ© parAggreko, spÃ©cialiste des solutions dâ€™Ã©nergie et de contrÃ´le de tempÃ©rature conÃ§ues sur mesure. ExplicationsÂ !

IntitulÃ© Â« Sortir de lâ€™impasse du rÃ©seau Â», le rapport publiÃ© par Aggreko analyse les dÃ©fis structurels auxquels font face les rÃ©seaux de transport et de distribution dans un contexte dâ€™Ã©lectrification rapide, de montÃ©e en puissance des Ã©nergies renouvelables et de dÃ©centralisation des systÃ¨mes Ã©lectriques. Le document souligne une Ã©volution majeureâ€¯: les gestionnaires de rÃ©seaux de transport et de distribution travaillent dÃ©sormais de maniÃ¨re plus Ã©troite, Ã mesure quâ€™un modÃ¨le dÃ©centralisÃ© devient la norme. Cette transformation nÃ©cessite des investissements importants pour moderniser des infrastructures vieillissantes, renforcer les lignes existantes et adapter des rÃ©seaux historiquement conÃ§us pour des flux dâ€™Ã©lectricitÃ© unidirectionnels. Â«â€¯La modernisation du rÃ©seau europÃ©en est Ã la fois urgente et complexe. La transition vers un systÃ¨me dÃ©centralisÃ©, largement fondÃ© sur les Ã©nergies renouvelables, exige une collaboration renforcÃ©e, de nouveaux investissements et une expertise terrain pour permettre aux projets dâ€™avancer pendant que les capacitÃ©s futures se construisentâ€¯Â» analyse FrÃ©dÃ©ric Le Brun, directeur gÃ©nÃ©ral pour l’Europe du Sud chez Aggreko.

PrÃ¨s de 1â€¯700â€¯GW de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables bloquÃ©s dans les files dâ€™attente de raccordement en Europe

Dans ce contexte, le livre blanc met en avant le rÃ´le clÃ© des solutions dâ€™alimentation Ã©lectrique temporaires sur site. Cellesâ€‘ci permettent de lever rapidement des contraintes opÃ©rationnelles, notamment via des solutions dâ€™Ã©nergie dâ€™Ã©quilibrage, de transition, saisonniÃ¨re ou dâ€™urgence. Une approche pragmatique pour sÃ©curiser lâ€™approvisionnement pendant les phases de travaux ou de montÃ©e en charge des capacitÃ©s permanentes. Â« Ces changements sont essentiels pour la sÃ©curitÃ©, la rÃ©silience et la dÃ©carbonisation, mais ils posent des dÃ©fis concrets. Des volumes importants dâ€™Ã©nergie fiable seront nÃ©cessaires pour tous les aspects de la transition au cours des dÃ©cennies Ã venir. Les projets qui rÃ©ussiront seront ceux qui auront accÃ¨s Ã lâ€™Ã©quipement et Ã lâ€™expertise appropriÃ©s Â» poursuit FrÃ©dÃ©ric Le Brun. Le rapport rappelle enfin lâ€™ampleur des enjeux. Dans 16 pays europÃ©ens, prÃ¨s de 1â€¯700â€¯GW de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables sont aujourdâ€™hui bloquÃ©s dans les files dâ€™attente de raccordement. Si les goulots dâ€™Ã©tranglement persistent, les limitations de production pourraient atteindre jusquâ€™Ã 310â€¯TWh par an dâ€™ici 2040.

www.aggreko.com/fr-fr/resources/industry-report—breaking-the-gridlock