Une proposition de taxe menace lâ€™essor de lâ€™Ã©nergie solaire distribuÃ©e au BrÃ©sil

Le marché brésilien de la génération d’électricité distribuée (DG), principalement alimenté par les installations solaires, a connu une croissance exponentielle de 3 600 fois ou 360 000% en seulement 7 ans, passant de 440 kW à 1,6 GW. Bien que le pays compte plus de 120 000 installations de ce type, leur potentiel dépasse les 80 millions. Cette croissance étonnante a été rendue possible grâce à la résolution favorable 482/2012 de l’ANEEL (Agence de réglementation de l’électricité du Brésil), qui a été modifiée de manière encore plus favorable en 2015.

Aujourd’hui, Jair Bolsonaro, le président brésilien, peu enclin à lutter contre les changements climatiques, veut détricoter ce qui a été fait en matière de solaire. L’ANEEL propose ainsi de modifier la résolution 482/2012 en introduisant jusqu’à 62% de taxes pouvant nuire à cette croissance exponentielle. C’est pourquoi Absolar (Association brésilienne de l’énergie solaire) et ABGD (Association brésilienne de la production décentralisée), mouvements solaires très dynamiques, ont réuni plus de 360 ​​000 personnes qui ont signé une pétition anti-taxation. Des décideurs locaux ont également uni leurs forces au mouvement pour empêcher une telle proposition néfaste.