La ville malgache dâ€™Ilakaka innove et sâ€™Ã©veille au solaire

La société Cap Sud Madagascar, filiale de Cap Sud, a financé et installé au mois de septembre dernier pour la S.E.E.M, Société d’Eau et d’Électricité de Madagascar, la première centrale d’autoconsommation photovoltaïque hybride à Ilakaka, ville avec le plus grand gisement de saphirs à ciel ouvert du monde.

La S.E.E.M, premier distributeur privé d’Énergie sur la Grande Ile africaine, a décidé d’être un pionnier dans la transition énergétique avec ce projet PV hybride. L’installation est située à 1 km au nord de la ville, le long de la RN7 et alimentera la Commune Rurale d’Andohan’Ilakaka ; une zone d’exploitation minière qui abrite de nombreux chercheurs de pierres précieuses.

460 kWc installés au sol

Cette centrale installée au sol est composée de 1 415 panneaux solaires dernière génération, d’une puissance totale de 460 kWc, couplés à 1500 kWh de stockage batteries, installés dans deux conteneurs pré-équipés et aménagés. L’installation dispose d’un système intelligent de gestion de l’énergie. Réalisée avec du matériel provenant des plus grands fournisseurs et experts européens du photovoltaïque, cette dernière répond à toutes les normes internationales les plus strictes. La capacité utile en électricité de l’ensemble du parc sera de 1 200 kWh. Cela pourra donc fournir une énergie propre et décarbonée.

500 tonnes de CO2 évitées chaque année

Avec une production annuelle de 835 000 kWh d’origine photovoltaïque, cette installation solaire permettra d’éviter l’émission de 500 tonnes de CO 2 /an. Cette centrale solaire photovoltaïque remplacera l’installation thermique actuelle qui produit une énergie fortement carbonée et plus coûteuse. Il s’agit d’une véritable transformation technologique et économique permettant de lutter contre la pollution mais aussi contre l’augmentation du prix du gasoil et donc de l’énergie sur la Grande Île.

Encadré

La « Manentena Foundation », une vision philanthrope du solaire à Madagascar

N’étant pas seulement soucieux du développement économique respectant l’environnement, Stéphane Gilli, fondateur et actionnaire de Cap Sud, participe également à des œuvres sociales. C’est ainsi qu’il a créé la « Manentena Foundation » qui œuvre dans les pays en développement comme Madagascar, avec pour objectif de fournir de l’eau et de l’électricité aux plus démunis. La fondation est notamment financée par un mécanisme de reversion de 2€ pour chaque kWc installé par le Groupe Cap Sud, et cela partout dans le monde.

Récemment, la Fondation a construit dans le village de Morarano le « Batsol », un dispensaire 100% autonome en énergie permettant d’électrifier le village et l’école et ainsi, créer un lieu de vie sain et sécurisant pour tous. Cap Sud souhaite contribuer à démocratiser l’énergie solaire photovoltaïque, ressource inépuisable, propre et peu coûteuse afin d’en faire une énergie accessible pour tous les habitants de Madagascar.